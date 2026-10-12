Криштиану Роналду: Лучшим в истории являюсь я, точка 13 12.10.2026, 16:42

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Криштиану Роналду

Ранее 41-летний португалец забил 980-й гол за всю карьеру.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, стремится ли он достичь отметки в 1000 голов за карьеру, пишет «Трибуна».

«Люди недооценивают мою нынешнюю форму и мои голы. Все должно происходить естественно. Даже если бы я забил 920, 925 или 930 голов, лучшим в истории являюсь я, точка. Цифры говорят сами за себя.

Если мне удастся достичь отметки в 1000 голов, это будет невероятно. Это моя цель, но я не заглядываю так далеко в будущее», – сказал Роналду в интервью CNN.

Ранее 41-летний португалец забил 980-й гол за всю карьеру.

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