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Пропавшие неделю назад пакистанцы нашлись в Барановичах

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  • 12.10.2026, 16:35
  • 3,682
Пропавшие неделю назад пакистанцы нашлись в Барановичах

Где они находились почти неделю, не сообщается.

Граждане Пакистана, которых искали после исчезновения 6 октября, нашлись самостоятельно. Об этом газете «Наш край» сообщили в Барановичском городском отделе внутренних дел.

Где находились мужчины, почему о них не было сведений и как именно они нашлись, в сообщении не уточняется.

«Все трое уже приступили к выполнению своих рабочих обязанностей», — сообщает издание. Почему их не уволили за отсутствие на работе, также нет информации.

Ранее поисково-спасательный центр «Ориентир» опубликовал ориентировки на Наима Мухаммада и Ажара Мухаммада, обоих 1999 года рождения, а также Хана Шоаиба Монсура, 1988 года рождения.

Все трое жили в общежитии на улице Космонавтов, 6. Утром 6 октября они вышли на работу, но туда не дошли. Больше их никто не видел.

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