У Украины есть три недели, чтобы не дать Трампу ошибиться 3 Вадим Денисенко

12.10.2026, 16:14

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Вадим Денисенко

Киев не должен стать частью войны между республиканцами и демократами.

Мы все уже поняли, что Трамп никогда не признает своих ошибок. Поэтому, как только он начал обвинять Украину в том, что из-за нас растут цены на дизельное топливо, вопрос об очередной ссоре с Украиной стал лишь вопросом времени. Однако главное отличие между нынешней ситуацией и тем, что было после ссоры в Овальном кабинете, заключается в том, что Трамп не отдал немедленное распоряжение запретить предоставлять разведданные Украине. И, похоже, он не может этого сделать, учитывая общественные настроения в США.

Вообще вся эта история с разрешением на закупку российского дизельного топлива будет иметь хоть какой-то смысл только в одном случае: если будет достигнуто энергетическое перемирие и Россия в течение следующих двух–трех месяцев сможет экспортировать достаточное количество дизельного топлива. Сейчас РФ из-за украинских ударов по НПЗ просто физически не может обеспечить те объемы, которые нужны Трампу для падения цен. Поэтому переговоры, похоже, продолжатся. Их результат пока неопределен, и предсказать его крайне сложно.

Я говорил раньше и повторю сейчас: наш главный союзник — именно американские СМИ, и они являются главным сдерживающим фактором от тех или иных действий Трампа. Сейчас у нас есть три недели до выборов, когда Трамп не может запретить предоставлять нам разведданные. За это время нам крайне важно не стать частью войны «демократы-республиканцы» и, что не менее важно, частью войны MAGA и так называемой «старой партии». И это время нужно использовать для того, чтобы прекращение предоставления разведданных и другой помощи стало токсичным для Белого дома и Республиканской партии.

Мы уже четко понимаем, что европейцы сделают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину, и здесь у нас будет единый фронт.

В результате у нас есть два основных варианта дальнейших действий: либо война продолжается, а Россия продолжает уничтожать тыл и параллельно устраивает провокации в Европе. Вариант второй: Трамп добивается реального энергетического перемирия, но Россия продолжает блокировать Черное море, наносить удары по тылу и эскалировать ситуацию в ЕС. Однако за энергетическое перемирие Путин должен попросить что-то большее, чем дизельное топливо. Что именно — узнаем в ближайшие дни.

Вадим Денисенко, Facebook

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