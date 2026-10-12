Премьер Литвы о договоренности Трампа с Путиным: Стыд и позор
- 12.10.2026, 16:01
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Соглашение о поставках дизеля из РФ в США не будет реализовано.
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс раскритиковал объявленную договоренность между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по поводу дизельного топлива. Он назвал ее позорной и выразил сомнение в том, что соглашение вообще будет реализовано, пишет Sky News.
В комментарии изданию Синкявичюс отметил, что надеется, что Трампу можно и дальше доверять после изменения его позиции в отношении Путина.
На вопрос, должна ли Европа действовать самостоятельно, он подчеркнул необходимость делать все возможное и полагаться прежде всего на собственные силы.
«Правительства и политики меняются, а связи остаются», - добавил премьер Литвы.
Комментируя договоренность между Трампом и Путиным по поводу дизельного топлива, Синкявичюс высказал резкую критику и отметил, что не имеет подтверждений ее официального оформления.
«Мы этим не гордимся. Это позорно, стыдно… Я даже не уверен, будет ли эта договоренность вообще реализована или это лишь политическое заявление», - заявил он.
По словам литовского премьера, он не видел письменного документа, подтверждающего эту договоренность, а лишь посты в социальных сетях.
«Я не видел ни одного соглашения, письменного соглашения, я видел только посты в соцсетях… а не само соглашение», - подчеркнул Синкявичюс.