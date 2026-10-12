Премьер Литвы о договоренности Трампа с Путиным: Стыд и позор 12.10.2026, 16:01

3,168

Соглашение о поставках дизеля из РФ в США не будет реализовано.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс раскритиковал объявленную договоренность между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по поводу дизельного топлива. Он назвал ее позорной и выразил сомнение в том, что соглашение вообще будет реализовано, пишет Sky News.

В комментарии изданию Синкявичюс отметил, что надеется, что Трампу можно и дальше доверять после изменения его позиции в отношении Путина.

На вопрос, должна ли Европа действовать самостоятельно, он подчеркнул необходимость делать все возможное и полагаться прежде всего на собственные силы.

«Правительства и политики меняются, а связи остаются», - добавил премьер Литвы.

Комментируя договоренность между Трампом и Путиным по поводу дизельного топлива, Синкявичюс высказал резкую критику и отметил, что не имеет подтверждений ее официального оформления.

«Мы этим не гордимся. Это позорно, стыдно… Я даже не уверен, будет ли эта договоренность вообще реализована или это лишь политическое заявление», - заявил он.

По словам литовского премьера, он не видел письменного документа, подтверждающего эту договоренность, а лишь посты в социальных сетях.

«Я не видел ни одного соглашения, письменного соглашения, я видел только посты в соцсетях… а не само соглашение», - подчеркнул Синкявичюс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com