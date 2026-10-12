«Заброшку» в Беларуси хотят продавать без аукциона 8 12.10.2026, 15:51

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Пустующие дома могут разрешить покупать сразу по базовой стоимости.

В Беларуси изучают возможность отмены обязательных аукционов по продаже пустующего арендного жилья в некоторых случаях. Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

Всего в стране сейчас зарегистрировано примерно 165 тысяч арендных жилых помещений общей площадью более 9 млн квадратных метров. Основная часть этого фонда — жилье, которое не было приватизировано гражданами. Таких помещений около 125 тысяч.

При этом более полугода пустует свыше 15 тысяч единиц жилья коммунальной формы собственности. Все эти объекты уже проинвентаризированы облисполкомами, отметил замминистра.

Для них рассматривают три сценария: ремонт с последующей сдачей внаем, продажа или снос. Все зависит от состояния жилья, его востребованности и месторасположения.

По словам Ромашко, снос требует больших расходов. В среднем по стране он обходится в 3000–6000 рублей. Для сравнения: строительство нового квадратного метра стоит примерно 2200 рублей, а ремонт может обойтись более чем в 400 рублей за «квадрат».

«Поэтому здесь очень важно оценивать экономическую целесообразность», — сказал замглавы ведомства.

Особое внимание уделяется судьбе ветхого жилья в отдаленных населенных пунктах, которое не пользуется спросом. Для решения этой проблемы власти хотят изменить нынешние подходы.

Сейчас рассматривается предложение отменить аукционы по пустующему арендному жилью в ряде случаев.

«То есть исполкомы будут определять аукционные зоны, где жилье более востребовано или находится в природных заповедниках. А там, где оно может быть реализовано по базовой стоимости, мы предлагаем, чтобы оно продавалось именно таким образом», — пояснил Ромашко.

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