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Блогер показал, что было на месте площади Якуба Коласа 70 лет назад

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  • 12.10.2026, 15:32
  • 7,006
Блогер показал, что было на месте площади Якуба Коласа 70 лет назад

Знакомые минчанам места почти не узнать.

Блогер, который часто выкладывает старые фото, сделанные в разных местах столицы Беларуси, опубликовал снимок перекрестка современных проспекта Независимости и улицы Хоружей, сделанный 70 лет назад. Черно-белое изображение раскрашено с помощью искусственного интеллекта.

Теперь там находится площадь Якуба Коласа, но в середине прошлого столетия это был район частной застройки, среди которой видны несколько знакомых нам зданий, например корпус бывшего Института физической культуры. Строение было возведено в 1936–1939 годах Сейчас здесь размещается Национальной олимпийский комитет Республики Беларусь.

Масштабное строительство на будущей площади началось в 1952 году. В 1955–1961 годах здесь появились полиграфический комбинат и здания завода электронных вычислительных машин.

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