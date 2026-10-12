Три немецкие партии готовят ответ «АдГ»7
- 12.10.2026, 14:52
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Правительство в земле Мекленбург-Передняя Померания может возглавить коалиция.
Немецкие социал-демократы (СДПГ), «Левые» и «Зеленые» в понедельник начали официальные переговоры о формировании трехпартийного коалиционного правительства в северо-восточной земле Мекленбург-Передняя Померания, почти через три недели после региональных выборов, на которых победу одержала ультраправая «Альтернатива для Германии». Об этом сообщает «Европейская правда».
Начало переговоров подтвердили источники, причастные к переговорному процессу, после предварительных подготовительных обсуждений и одобрения руководством партий решения об их проведении.
Переговоры проходят после выборов в земельный парламент 20 сентября, на которых «Альтернатива для Германии» («АдГ») стала бесспорным победителем, но не набрала абсолютного большинства. Ультраправая партия получила 32 места в парламенте земли, насчитывающем 71 депутата, тогда как СДПГ получила 29 мест, а «Зеленые» и «Левые» - по пять. Вместе эти три потенциальных партнера по коалиции будут иметь 39 мест, что обеспечит им большинство в три места и не позволит «АдГ» прийти к власти.
Ожидается, что лидер СДПГ в земле Мануэла Швезиг, лидер «Левой партии» Хеннис Гербст и лидер фракции «Зеленых» в парламенте Клаудия Мюллер сделают совместное заявление в понедельник после обеда.
У партий очень сжатые сроки для достижения соглашения. Вновь избранный парламент земли должен провести первое заседание 20 октября, после чего конституция земли предусматривает четыре недели на избрание премьер-министра.