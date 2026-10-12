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ВСУ уничтожили склад дронов и РЭБ оккупантов в глубоком тылу

  • 12.10.2026, 14:14
  • 1,866
ВСУ уничтожили склад дронов и РЭБ оккупантов в глубоком тылу
Иллюстративное фото: AP

Удар нанесли более чем за 100 километров от линии фронта.

Пилоты 237-го отдельного батальона беспилотных систем 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли удар по объекту российских оккупантов, расположенному более чем в 100 километрах вглубь временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», видеозапись боевых действий обнародовали украинские военные.

По информации подразделения, целью стали мастерская и склад беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы противника, которые россияне оборудовали в многоэтажном здании.

На обнародованных кадрах показана подготовка украинских военных к удару, а также аэроразведка объекта. В прицеле беспилотника видно многоэтажное здание, которое оккупанты использовали для размещения военного оборудования.

После атаки на видео зафиксирован мощный взрыв и задымление в районе пораженного здания. По сообщению военных, в результате удара мастерская и склад российских БПЛА и средств РЭБ были уничтожены.

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