Тадеуш Кондрусевич освятил икону, созданную искусственным интеллектом 7 12.10.2026, 14:04

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фото: katolik.life

Возможно, это произошло впервые в мире.

В костеле святой Марии Магдалины в Новолукомле архиепископ-эммерит Тадеуш Кондрусевич благословил новую икону святого Карло Акутиса, сообщает Katolik.life.

О том, что изображение специально создали с помощью искусственного интеллекта, во время онлайн-трансляции мессы рассказал настоятель прихода ксендз Николай Липский.

Икону разместили в боковом алтаре. Она будет служить завесой для иконы главной покровительницы прихода — святой Марии Магдалины.

По словам настоятеля, изображения этих двух святых объединяют евангельскую историю I века с потребностями современного цифрового мира.

Карло Акутис создал интернет-каталог евхаристических чудес и использовал сеть для распространения католической веры. Он умер в возрасте 15 лет, а в 2025 году был канонизирован. Его называют покровителем молодежи и интернета.

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