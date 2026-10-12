Тадеуш Кондрусевич освятил икону, созданную искусственным интеллектом

Тадеуш Кондрусевич освятил икону, созданную искусственным интеллектом7
- 12.10.2026, 14:04
- 4,106
Возможно, это произошло впервые в мире.
В костеле святой Марии Магдалины в Новолукомле архиепископ-эммерит Тадеуш Кондрусевич благословил новую икону святого Карло Акутиса, сообщает Katolik.life.
О том, что изображение специально создали с помощью искусственного интеллекта, во время онлайн-трансляции мессы рассказал настоятель прихода ксендз Николай Липский.
Икону разместили в боковом алтаре. Она будет служить завесой для иконы главной покровительницы прихода — святой Марии Магдалины.
По словам настоятеля, изображения этих двух святых объединяют евангельскую историю I века с потребностями современного цифрового мира.
Карло Акутис создал интернет-каталог евхаристических чудес и использовал сеть для распространения католической веры. Он умер в возрасте 15 лет, а в 2025 году был канонизирован. Его называют покровителем молодежи и интернета.