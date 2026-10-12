В Барановичах пропали трое иностранцев

В Барановичах пропали трое иностранцев12
- 12.10.2026, 13:21
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Вышли на работу и не вернулись домой.
Троих иностранцев в последний раз видели утром 6 октября, когда они вышли из места проживания на работу. С того времени их местонахождение неизвестно. На работу они не дошли.
Мужчины проживают в Барановичах в общежитии по улице Космонавтов, 6.
Поисково-спасательный центр «Ориентир» опубликовал ориентировки на троих пропавших:
Наим Мухаммад, 1999 года рождения. Рост — 185 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы, голубые глаза.
Ажар Мухаммад, 1999 года рождения. Рост — 170 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.
Хан Шоаиб Монсур, 1988 года рождения. Рост — 170 сантиметров, худощавый, темные волосы, карие глаза.
Во всех трех ориентировках указаны одинаковые обстоятельства исчезновения.
Милиция просит сообщить им, если кто-то знает, где могут находиться мужчины.