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В Барановичах пропали трое иностранцев

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  • 12.10.2026, 13:21
  • 7,122
В Барановичах пропали трое иностранцев

Вышли на работу и не вернулись домой.

Троих иностранцев в последний раз видели утром 6 октября, когда они вышли из места проживания на работу. С того времени их местонахождение неизвестно. На работу они не дошли.

Мужчины проживают в Барановичах в общежитии по улице Космонавтов, 6.

Поисково-спасательный центр «Ориентир» опубликовал ориентировки на троих пропавших:

Наим Мухаммад, 1999 года рождения. Рост — 185 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы, голубые глаза.

Ажар Мухаммад, 1999 года рождения. Рост — 170 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Хан Шоаиб Монсур, 1988 года рождения. Рост — 170 сантиметров, худощавый, темные волосы, карие глаза.

Во всех трех ориентировках указаны одинаковые обстоятельства исчезновения.

Милиция просит сообщить им, если кто-то знает, где могут находиться мужчины.

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