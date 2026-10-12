Уиткофф и Кушнер отложили поездку к Путину 8 12.10.2026, 13:56

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Джаред Кушнер (Слева) и Стив Уиткофф

Фото: ТАСС

СМИ назвали причину.

Визит спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву для встречи с Владимиром Путиным отложен, сообщают источники Axios. Американцы должны были отправиться в Россию после переговоров с украинской делегацией в Майами, которые прервались после того, как Дональд Трамп объявил о «дизельной» сделке с Кремлем.

Причина переноса - кризис в отношениях Вашингтона и Киева из-за топливной сделки и заявления Трампа о том, что украинцам пора сменить президента на того, кто, по его словам, сможет заключить сделку с Путиным. По информации издания, визит отложен как минимум до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейские страны поддержать «новое единое предложение для Путина».

Ранее осведомленный американский чиновник рассказал Axios, что посланцы Трампа планировали уже на этой неделе посетить и Москву, и Киев, чтобы обсудить мирное урегулирование. «Мы хотим разработать новое предложение, которое окажется достаточно приемлемым, чтобы заставить его [Путина] остановиться», - сообщал собеседник.

По словам неназванного источника ТАСС, Кушнер и Уиткофф все еще намерены поехать в Москву, но пока «есть сложности с пониманием позиции Киева». «Они приедут, но с четким пониманием этой позиции», - заявил собеседник агентства. Он не исключил, что визит состоится в течение ближайших двух недель.

Источники Axios сообщали, что на переговорах в Майами, где присутствовали также представители ЕС и НАТО, Уиткофф и Кушнер работали над согласованием гарантий безопасности Киеву со стороны Запада в рамках возможного мирного соглашения. Кроме того, были озвучены новые предложения по территориальному урегулированию, но их детали не раскрывались.

Переговоры должны были идти 9 и 10 октября, но завершились после первого дня.

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