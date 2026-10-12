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ЕС утвердил крупнейшее расширение санкционного списка против РФ

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  • 12.10.2026, 13:19
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ЕС утвердил крупнейшее расширение санкционного списка против РФ

Более 1600 новых позиций.

Министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Люксембурге утвердили включение в санкционные списки почти 1600 новых позиций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Об этом 12 октября сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, более половины из них относятся к производственной цепочке баллистических ракет.

«Это самое масштабное расширение нашего санкционного списка с тех пор, как Россия начала войну. Европа снова демонстрирует единый фронт», - написала Каллас в соцсети X. Она добавила, что тем самым ЕС значительно затрудняет, замедляет и удорожает производство оружия, которое Россия использует для убийства украинцев.

Таким образом Совет ЕС одобрил договоренность, которую представители стран союза достигли 7 октября. Формально речь не идет об очередном санкционном пакете, так как новых секторальных ограничений против российской экономики решение не предусматривает.

Всего под ограничения попадут 1646 человек и организаций. Сейчас в санкционном режиме за нарушение территориальной целостности Украины около трех тысяч фигурантов, то есть одним решением ЕС увеличит их число более чем наполовину. Основной список включает 1569 физических и юридических лиц: 743 человека и 826 организаций. Они в основном связаны с российским ВПК.

По данным источников «Немецкой волны» в дипломатических кругах ЕС, громких имен российских олигархов в новом списке не ожидается. По информации Reuters, больше половины новых фигурантов задействованы в производстве баллистических ракет, в том числе комплексов «Искандер-М». Речь, в частности, идет о разработчиках и производителях ракет, ракетных двигателей и твердого топлива, изготовителях специализированных материалов и беспилотников, а также о предприятиях, обслуживающих подводные лодки.

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