ЕС утвердил крупнейшее расширение санкционного списка против РФ 2 12.10.2026, 13:19

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Более 1600 новых позиций.

Министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Люксембурге утвердили включение в санкционные списки почти 1600 новых позиций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Об этом 12 октября сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, более половины из них относятся к производственной цепочке баллистических ракет.

«Это самое масштабное расширение нашего санкционного списка с тех пор, как Россия начала войну. Европа снова демонстрирует единый фронт», - написала Каллас в соцсети X. Она добавила, что тем самым ЕС значительно затрудняет, замедляет и удорожает производство оружия, которое Россия использует для убийства украинцев.

EU Foreign Ministers just adopted nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex. This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war. Europe is again showing a united front. More than half are connected to the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce the weapons it uses to kill Ukrainians. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 12, 2026

Таким образом Совет ЕС одобрил договоренность, которую представители стран союза достигли 7 октября. Формально речь не идет об очередном санкционном пакете, так как новых секторальных ограничений против российской экономики решение не предусматривает.

Всего под ограничения попадут 1646 человек и организаций. Сейчас в санкционном режиме за нарушение территориальной целостности Украины около трех тысяч фигурантов, то есть одним решением ЕС увеличит их число более чем наполовину. Основной список включает 1569 физических и юридических лиц: 743 человека и 826 организаций. Они в основном связаны с российским ВПК.

По данным источников «Немецкой волны» в дипломатических кругах ЕС, громких имен российских олигархов в новом списке не ожидается. По информации Reuters, больше половины новых фигурантов задействованы в производстве баллистических ракет, в том числе комплексов «Искандер-М». Речь, в частности, идет о разработчиках и производителях ракет, ракетных двигателей и твердого топлива, изготовителях специализированных материалов и беспилотников, а также о предприятиях, обслуживающих подводные лодки.

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