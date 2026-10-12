Компания Fiat придумала машину-трансформер 1 12.10.2026, 12:44

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Фото: Fiat

Минивэн, внедорожник и пикап в одном.

Fiat представила необычный концепт Multiplay, который объединяет минивэн, внедорожник и пикап. Новинка развивает идеи знаменитой Multipla, но вместо привычного семейного автомобиля предлагает машину, способную менять конфигурацию в зависимости от потребностей владельца, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Концепт длиной 4,45 метра рассчитан на шесть пассажиров и дополнительное место. Главная особенность модели — подвижная задняя секция. Она сдвигается по специальным направляющим, превращая автомобиль в четырехместный пикап с открытым грузовым отсеком.

Фото: Fiat

«Представьте швейцарский армейский нож на колесах», — так авторы издания описывают идею нового Fiat.

Машина рассчитана как на повседневные семейные поездки, так и на перевозку велосипедов, спортивного снаряжения и крупногабаритных вещей. Более того, задний спойлер превращается в крепление для двух велосипедов.

Фото: Fiat

Салон тоже полон необычных решений. Дополнительное модульное сиденье можно использовать для ребенка или домашнего животного, а также превратить в небольшой столик или отсек для хранения вещей. Переднее пассажирское кресло разворачивается назад и превращается в подобие шезлонга.

Фото: Fiat

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