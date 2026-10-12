Жадность фраера сгубила
- Аббас Галлямов
- 12.10.2026, 13:04
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Что скажут американские военные?
Добившись, чтобы европейцы платили за американское оружие, поставляемое Украине, Трамп не только заработал, но и очень сильно ограничил свои возможности использовать указанные оружейные поставки в качестве рычага давления на Украину и Европу. Финансовая прибыль если и не полностью обнулила, то как минимум существенно ослабила политическую значимость проекта.
Раньше, если тебе что-то не нравилось в поведении Украины, поставки можно было остановить в любой момент, а сейчас? Оставить своих оружейников без прибыли? За прошедший год в Америку в рамках указанной программы пришли 10 млрд долларов. И что теперь, в угоду Путину лишиться этого куска? Что скажут акционеры, что – профсоюзы?
И, кстати, что скажут военные? Пытаясь максимизировать прибыток, который получают США, Трамп создал хитрый механизм, в рамках которого в Украину отправляется оружие, УЖЕ состоящее на вооружении американской армии, оружие же новое – производимое за счёт средств европейцев – поступает на вооружение США. Понимаете? Трамп продаёт б/у по цене нового. То есть фактически Европа не только загружает заказами американскую промышленность и создаёт там рабочие места, но и перевооружает американскую армию.
И вот теперь Трамп всё это похоронит, чтобы ублажить Путина?
Будет очень любопытно посмотреть, как это у него получится.
Аббас Галлямов, Telegram