Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике3
- 12.10.2026, 13:06
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Ими стали ученые из США.
В Стокгольме объявили имя лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Ими стали ученые из США Роберт Холл и Майкл Вудфорд «за микроэкономическое обоснование макроэкономической стабилизации», заявила в понедельник, 12 октября, Королевская шведская академия наук.
В ходе «нобелевской» недели с 5 по 9 октября в Стокгольме и Осло объявили лауреатов Нобелевских премий по физиологии и медицине, физике, химии, литературе, а также премии мира.
Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2025 году стали ученые из США, Франции и Канады Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт. Им присудили награду «за объяснение экономического роста, основанного на инновациях». Половину премии присудили Джоэлю Мокиру «за определение предпосылок устойчивого роста за счет технологического прогресса», а другую - совместно Филиппу Агьону и Питеру Ховитту «за теорию устойчивого роста за счет творческого разрушения».