Уроженец Беларуси сыграл песню в Варшаве и попал в «Миротворец» 13 12.10.2026, 13:44

10,608

иллюстративное фото

Украинский сайт заявил о провокации.

Иван Каралькевич опубликовал в Instagram видео из аэропорта Варшавы, где на рояле, доступном для всех желающих, исполнил советскую песню «День Победы». Поступок вызвал много споров, а украинский центр внес музыканта в базу «Миротворец».

Иван Каралькевич — баянист и аккордеонист родом из Беларуси, но много лет живет в Москве. «Миротворец» утверждает, что у него белорусское гражданство, пишет «Мост».

На видео видно, что песня не вызывает у других пассажиров ни восторга, ни неприятия. Они проходят мимо, изредка поглядывая на исполнителя. Тем не менее, ролик на YouTube Каралькевич назвал «Реакция поляков бесценна».

«Учитываю нынешнюю обстановку, я долго не думая взял и спел песню День Победы», — написал он.

Подавляющее большинство комментаторов в соцсетях — преимущественно россиян — выражает музыканту поддержку. Многие отмечают, что он поступил очень смело и даже интересуются, все ли у него теперь хорошо. Другие предлагают устроить подобные акции во всех аэропортах Европы.

Некоторые предполагают, что для нынешнего поколения поляков исполненная песня — всего лишь произведение, о смысле которого они не догадываются.

Только некоторые комментаторы указали музыканту на неуместный выбор.

«СССР напал с разницей в две недели на Польшу…. Чем вы гордитесь, играя эту песню???? Союзом и парадами с фашистами?» — написала одна из пользовательниц.

«СССР в 1939 захватил пол-Польши, включая Брест, отметив это совместным парадом с немецкими войсками, потом в 1940 году в Катыни и прочих местах расстрелял более 20 000 поляков — цвет нации, а потом, в 1944-м, при освобождении Польши, Красная Армия подставила под полное уничтожение войско Армии Крайовой, готовя Польшу к советскому протекторату. Интересно, после этого поляки как должны к нам относиться?» — задается вопросом еще один пользователь.

На сайте украинского центра «Миротворец» Каралькевич назван провокатором и участником информационно-пропагандистской акции России в аэропорту Варшавы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com