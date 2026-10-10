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Каллас объявила о крупнейшем пакете санкций ЕС против России

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  • 10.10.2026, 21:40
  • 2,884
Каллас объявила о крупнейшем пакете санкций ЕС против России
КАЯ КАЛЛАС
ФОТО: KEN MÜRK/ERR

Его одобрят уже в понедельник.

Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает. Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрят самый большой пакет санкций против российской военной машины.

Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас.

По словам Каллас, только за последние два дня в результате российских ударов погибли более 80 украинских гражданских.

Параллельно Москва усилила свои гибридные атаки против Европы, направленные как на страны-члены ЕС, так и на союзников по НАТО.

Она также обратила внимание, что приостановка санкций на российское дизельное топливо обеспечивает агрессору дополнительные доходы для ведения войны.

Евросоюз четко дал понять, что не планирует сокращать санкционное давление на государство-агрессора.

- Сейчас не пора ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает, - подчеркнула высокая представительница ЕС.

Она добавила, что уже в понедельник министры иностранных дел стран ЕС намерены одобрить самый большой с начала полномасштабного вторжения пакет санкций, направленный против военно-промышленного комплекса и военной машины РФ.

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