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Николас Кейдж рассказал о своей дружбе с Шоном Коннери

  • 12.10.2026, 15:16
  • 1,746
Николас Кейдж рассказал о своей дружбе с Шоном Коннери
Фото: Tiffany Rose/Getty;Uri Schanker/WireImage

Актеры подружились во время съемок боевика «Скала».

Актер Николас Кейдж признался, что жалеет об одном упущенном моменте в дружбе с Шоном Коннери. Он так и не согласился поиграть с коллегой в гольф, хотя тот не раз его приглашал, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Актеры подружились во время съемок боевика «Скала» в 1996 году. Кейдж признался, что Коннери тепло к нему относился и они поддерживали связь даже за пределами съемочной площадки.

«Он относился ко мне по-отечески. Я считал его другом. Я навещал его дома», — рассказал Кейдж.

Однако тогда актер предпочитал проводить свободное время на лодке за рыбалкой. Коннери же хотел приобщить его к гольфу.

«Теперь я думаю, что мне стоило согласиться и научиться играть», — признался Кейдж.

Он также назвал своим любимым фильмом о Джеймсе Бонде с участием Коннери картину «Голдфингер».

Кейдж не раз говорил о влиянии старшего коллеги на свою карьеру. В 2016 году он вспоминал, что фильмы Коннери вдохновили его стать актером.

Коннери умер в 2020 году в возрасте 90 лет. После его смерти Кейдж назвал его не только другом, но и своим главным учителем в кино, отметив его мудрость, скромность и честность.

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