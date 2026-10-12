Песков не смог изложить позицию Кремля по энергетическому перемирию с Украиной 1 12.10.2026, 15:15

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Дмитрий Песков

РФ уже нарушила перемирие.

Российские власти продолжают диалог с США об энергетическом перемирии с Украиной, ‌сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Продолжаются контакты. По мере того как нам будет что-то сказать по этой теме, мы обязательно вас ‌проинформируем», — сказал Песков в ‌ответ на вопрос, была ли достигнута договоренность об энергетическом перемирии и если да, ‌то на каком уровне.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье неожиданно сообщил, что Москва ‌и Киев договорились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже нарушила энергетическое перемирие, о котором днем ранее объявил президент США Дональд Трамп.

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