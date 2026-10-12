Инфляция в Иране достигла 85% 3 12.10.2026, 15:31

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Фото: Alaa al-Marjani/Reuters

Экономика режима на пределе.

Экономический кризис в Иране углубляется на фоне американской морской блокады и новых санкций. Вашингтон перекрывает Тегерану нефтяные доходы, а попытки договориться о прекращении войны пока не приносят результата, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

10 октября американский истребитель вывел из строя коммерческое судно M/V Ocean Molica под флагом Панамы в Оманском заливе. По данным Центрального командования США, экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения и попытался прорвать блокаду после выхода из иранского порта. Удар повредил двигательную установку, никто из моряков не пострадал. Об этом сообщает Reuters.

Двумя днями ранее Минфин США объявил новые санкции против оставшихся судов так называемого «теневого флота» Ирана, который используется для продажи нефти в обход ограничений.

«Казначейство лишает режим в Тегеране денег, которые он использует для ведения войны в регионе», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Между тем положение иранской экономики становится все тяжелее. Инфляция достигла примерно 85%, а экономический спад оценивается в 10%. Падение нефтяных доходов усиливает нехватку иностранной валюты и повышает стоимость импорта. Учителя и медсестры протестуют из-за низких зарплат и роста цен.

В начале октября на фоне кризиса ушел в отставку министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. Парламент также расследует сообщения о финансовых нарушениях при продаже нефти за рубежом.

Дипломатический выход пока не найден. 11 октября иранские представители назвали ответ Вашингтона на их предложения «недостаточным». Президент Масуд Пезешкиан оказался перед сложным выбором: продолжать сопротивление американским требованиям или идти на уступки, рискуя столкнуться с недовольством сторонников жесткой линии внутри страны.

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