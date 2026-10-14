Россиянка из Сибири после переезда в Донецк удивилась одной детали местной жизни

Россиянка из Сибири после переезда в Донецк удивилась одной детали местной жизни3
- 14.10.2026, 8:33
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История вызвала бурную реакцию.
Россиянка, переехавшая из Сибири в оккупированный Донецк, рассказала, что ее удивило наличие газа в квартирах.
По ее словам, раньше она никогда не пользовалась газовой плитой и теперь вынуждена учиться с ней обращаться. Соответствующее видео она записала и выложила в свободном доступе в соцсетях, пишет Dialog.UA.
История вызвала бурную реакцию Сети. Она оказалась очень показательной в контексте проблем даже с базовыми коммунальными услугами в Российской Федерации.
Судя по истории этой девушки, даже временно оккупированный Донецк, в котором на постоянной основе есть проблемы с коммунальными услугами, подачей воды и газа, по сравнению с некоторыми российскими регионами оказался достаточно комфортным городом.