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Назван секрет идеально выглаженной рубашки

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  • 14.10.2026, 8:50
  • 5,672
Назван секрет идеально выглаженной рубашки
Фото: Getty Images

Хитрость, о которой знают не все.

Даже если вы привыкли регулярно стирать, сушить и гладить рубашки и другие вещи, которые легко мнутся, возможно, вы упускаете одну небольшую деталь. Она способна заметно облегчить глажку и помочь добиться более аккуратного результата.

Об этом пишет Good Housekeeping.

Если утюг находится под рукой, присмотритесь к его подошве. Замечали ли вы узкую выемку вдоль ее края? Возможно, вы обращали на нее внимание, но считали обычным элементом дизайна. Однако у этой детали есть вполне практическое назначение.

Как объясняет Ноа Пинсона, аналитик по обзорам товаров для ухода за домом и уборки из лаборатории Good Housekeeping Institute, выемка вдоль края подошвы утюга позволяет обходить пуговицы, не прижимая к ним горячую поверхность напрямую.

«Благодаря этому легче разглаживать ткань вокруг пуговиц, не подвергая сами пуговицы воздействию горячей поверхности утюга», — говорит эксперт.

Этот прием особенно полезен, если вы гладите сильно помятую рубашку, складки на которой проходят даже через участки с пуговицами. Выемка позволяет подвести утюг достаточно близко к застежке и аккуратно разгладить ткань, не повреждая пуговицы.

Оказывается, чтобы сделать глажку проще, иногда достаточно обратить внимание на деталь, назначение которой раньше оставалось незамеченным.

Авторы материала также отмечают, что многие люди не знали об этой особенности утюга. Во время опроса пользователей Reddit выяснилось, что выемка на подошве оказалась открытием и для других любителей домашних хитростей.

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