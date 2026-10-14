«У нас — цимбалы, а у них — балалайка» 10 14.10.2026, 10:59

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Еще один весомый пункт в копилку различий между белорусами и русскими.

Издание «Салідарнасць» продолжает рассказывать о том, что отличает нас от русских.

Балалайка — один из главных и узнаваемых символов России (как и медведь). В белорусской культуре такое место занимают цимбалы. И это еще один весомый пункт в копилку различий между белорусами и русскими.

Цимбалы известны человечеству три тысячи лет. На них играют по всему миру — от Китая до Великобритании. Любопытный момент: далекий китайский сородич янцинь внешне похож на наши цимбалы куда больше, чем географически более близкие венгерские цимбалы, распространенные в Румынии, Молдове и Украине (этот инструмент гораздо более тяжелый, массивный, у него есть деревянные ножки и педали).

Самые ранние упоминания о цимбалах на белорусских землях датируются XVI веком. Для изготовления корпуса и подставок цимбалов белорусские мастера издавна используют ель и граб, а палочки делают из клена и вишни.

В белорусской музыкальной традиции существует два вида цимбалов. Одни — народные, их носили на шее или держали на коленях. Деревенские цимбалы были неизменным гостем праздников вместе с гармошкой, скрипкой и бубном.

Академические цимбалы появились около ста лет назад благодаря выдающимся музыкантам Язепу Жиновичу и Дмитрию Захару.

В декабре 1922 года 15-летний юноша Жинович пришел с цимбалами на прослушивание в здание Городского театра в Минске. В то время в СССР возникала мода на национальные оркестры, а Захар мечтал создать свой в Беларуси. Его сильно заинтересовали цимбалы, в которых он увидел белорусскую самобытность.

Мечта Захара сбылась — в Беларуси появился свой оркестр, который вскоре получил статус государственного. Музыкант модифицировал цимбалы, создал целое семейство академических инструментов для оркестра.

А в 1930-х к этому делу приложил руку и будущий создатель национальной школы цимбалов Жинович. Идея пришла ему в голову, когда он учился играть на ксилофоне. Именно Жинович придумал поставить цимбалы на подставку, чтобы дать музыкантам больше свободы рукам.

Созданный в конце 1920-х оркестр за свою историю несколько раз менял название и статус, через него прошли десятки выдающихся музыкантов и композиторов. С 2003 года он называется Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь имени Жиновича. И среди инструментов основное место в нем принадлежит белорусским цимбалам.

Одно из первых письменных упоминаний о балалайке в России, датированное 1700 годом, носит курьезный характер. В нем говорится о драке, один из участников которой бил двух других той самой балалайкой.

А это цитата из одной из книг немецкого мемуариста Якоба Штелина, деятеля Академии наук в Санкт-Петербурге, посвященная царю Петру I: «С самых молодых лет не имел он случая слышать ничего иного, кроме грубого звука барабанов, полевой флейты, балалайки, пастушьего рожка и украинской бандуры, которую можно почесть еще самым нежнейшим из всех сих известных ему инструментов».

Надо отметить, что сам немец о балалайке отзывался скептически: «Не легко найти в России дом, где бы на этом поистине антихудожественном инструменте молодой работник не наигрывал служанкам своих вещичек. Инструмент этот имеется в продаже во всех мелочных лавках, но еще более способствует его распространению то обстоятельство, что его можно самому изготовить».

Балалайка и поныне прочно ассоциируется с Россией. В Беларуси особой популярности она не имеет. Наш культурный код формировался под звуки цимбалов.

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