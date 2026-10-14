«Ради этого Путин будет готов закончить войну в Украине без победы» 14.10.2026, 8:26

2,378

Аббас Галлямов

Политолог отметил интересный нюанс.

Политолог Аббас Галлямов высказал мнение, что Путин мог бы закончить войну в Украине без «победы».

«Путин не останавливается, потому что он не может себе придумать, чем заниматься после войны. Что тогда, трубы чинить? Это мелкотравчатость. Вот сейчас он судьбы истории вершит. Он делает что-то, что заставляет мир содрогнуться, а тут будет сидеть, примус чинить. Понимаете? Вот это вот несоответствие масштабов его обескураживает. Он не может придумать проект, который бы позволил ему заменить один проект другим», — заявил Аббас Галлямов.

О том при каких условиях Путин может сам остановить войну в Украине, политтехнолог рассказал в эфире телеканала ICTV на YouTube.

«На самом деле Путин не первый в истории, кто может завершить войну без победы (ту агрессивную войну, которую он начал, обещая победу). Это ошибка — думать, что, если диктатор начал воевать, он должен воевать «до посинения». Нет. Саддам Хусейн прекратил ирано-иракскую войну и не потерял власть, Ким Ир Сен прекратил Корейскую войну, но тут очень важно найти какую-то замену, какой-то проект», — отметил интересный нюанс Галлямов.

Также эксперт пояснил: «У Путина нет видения, нет понимания, что еще обществу предложить, кроме своего дурацкого «патриотизма», который уже, очевидно, тоже не работает. Весь трагизм его ситуации в том, что он придумал дурной проект, но ничего умнее он придумать не в состоянии. Он слишком коррумпирован для этого, он слишком эгоистичен для этого. Как не было национальной идеи в России, так ее и нет. Проблема в том, что единственное, что он способен породить, — это национальный проект в виде ненависти к окружающему миру».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com