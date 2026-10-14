БПЛА разбомбили металлургический завод в Саратовской области РФ 14.10.2026, 8:12

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Прилеты показали на видео.

В ночь на 14 октября украинские БПЛА атаковали стратегические объекты в Саратовской области России. По предварительной информации, под удар попал металлургический завод в Балаково, пишет Диалог.UA после анализа соцсетей и мессенджеров.

Воздушную тревогу в Саратовской области 14 октября объявили примерно в 00:59 по московскому времени. Вскоре после этого раздались взрывы в городе Балаково.

Предполагается, что украинские дроны атаковали местный металлургический завод. Видео публикует Telegram- канал Exilenova+.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин признал, что ВСУ ночью 14 октября наносили удары по стратегическим объектам региона. По каким конкретно, он не уточнил.

Глава Балаковского района Сергей Барулин косвенно подтвердил «визит» украинских дронов в Балаково. Он заявил, что в городе 14 октября отменили занятия в школах. Также сегодня в этом городе не будут работать детские сады.

«МЗ Балаково» выпускает ежегодно более 1 миллиона тонн сортового проката. Продукцию этого предприятия использует российский военно-промышленный комплекс, поэтому оно является законной целью для ВСУ.

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