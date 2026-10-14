Портников назвал главный промах Путина в Украине 14.10.2026, 7:14

Виталий Портников

Российский диктатор потерял даже тех, кто был готов его поддерживать.

Политический аналитик Виталий Портников объяснил Путину, в чем его главный промах: «Посмотрите результаты выборов в каком-то разрушенном Мариуполе. Казалось бы, ты в такой стране можешь иметь неоспоримое политическое влияние, при этом у тебя еще твои собственные олигархи владеют половиной ее собственности. Ты в самом деле не можешь добиться никакого влияния в этой стране? У тебя уже в правительстве этой страны президент - твой агент, премьер-министр - твой агент, первый вице-премьер - твой агент, глава СБУ - твой агент. Почему тебе жалко, чтобы они подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, если они просто хотят еще немножечко своровать в Брюсселе?»

Свое обращение к Путину политический аналитик озвучил в интервью для YouTube-канала «И грянул Грэм».

Журналист напомнил, какой была ситуация в Украине перед началом полномасштабного вторжения: «Ну рухнули твои агенты, но 50% пророссийского населения осталось. Зачем ты, вместо того чтобы предложить им правительство национального единства и в министерские кабинеты посадить своих других каких-то агентов, которые еще остаются, аннексируешь Крым? Зачем? У тебя миллионы людей, готовые тебя поддержать».

«Большинство людей в Украине считает, что ты лучший политик всех времен и народов, а на втором месте твой друг Лукашенко. Для большинства украинцев на Востоке и на Юге страны путинская и лукашенковская модель - это идеальная модель государства», - добавил Портников.

«Чего ты хочешь добиться? А я вам скажу, чего он хочет добиться. Если человек хочет добиться отмены самой Украины, какая ему разница, что эти люди думают, если для него они русские. Он хочет, чтобы они признали себя не поклонниками России, не друзьями России, не младшими браться, а русскими. А они не понимают, что он от них хочет», - пояснил публицист.

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