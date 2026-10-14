В Беларуси на треть сократилось количество новых случаев алкоголизма
- 14.10.2026, 3:42
Данные опубликовал Белстат.
В 2025 году в Беларуси на учет с впервые установленными диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз» было поставлено 12 982 человека. По данным Белстата, за последние десять лет количество новых случаев сократилось на 33,6%, или на 6563 человека.
Наибольшее количество новых пациентов в 2025 году зарегистрировали в Брестской области — 2290 человек. Наименьший показатель был в Гродненской области, где впервые диагноз поставили 1567 жителям.
В Минске в прошлом году выявили 1593 новых случая алкогольной зависимости. Для сравнения, в 2015 году в столице зарегистрировали 4184 таких случая. За десятилетие количество новых диагнозов в Минске уменьшилось в 2,6 раза.
Таким образом, статистика якобы свидетельствует о снижении количества людей, у которых впервые выявляют алкогольную зависимость и связанные с ней психические расстройства. Однако проблема злоупотребления алкоголем в Беларуси всё равно остаётся очень актуальной. Стоит отметить, что статистика учитывает только тех, кто сам обратился с проблемой к врачам или попал к ним иным образом.