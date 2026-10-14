Монету времен Джорджа Вашингтона продали на аукционе в США за $2,93 млн
- 14.10.2026, 1:46
Ее назвали одной из самых исторически значимых в американской нумизматике.
Монету номиналом пять центов, которую выпустили одной из первых на монетном дворе США во времена президентства Джорджа Вашингтона, продали на аукционе за $2,93 млн. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions.
«Монета в пять центов 1792 года <...> была продана на аукционе. <...> В ходе торгов этот великолепный экземпляр из коллекции Рональда Фирмана прошел через 66 ставок и достиг рекордной цены в $2,928 млн», — говорится в сообщении.
Торги состоялись 8-9 октября. Монету назвали одной из самых исторически значимых в американской нумизматике.