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Монету времен Джорджа Вашингтона продали на аукционе в США за $2,93 млн

  • 14.10.2026, 1:46
Монету времен Джорджа Вашингтона продали на аукционе в США за $2,93 млн
Джордж Вашингтон

Ее назвали одной из самых исторически значимых в американской нумизматике.

Монету номиналом пять центов, которую выпустили одной из первых на монетном дворе США во времена президентства Джорджа Вашингтона, продали на аукционе за $2,93 млн. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions.

«Монета в пять центов 1792 года <...> была продана на аукционе. <...> В ходе торгов этот великолепный экземпляр из коллекции Рональда Фирмана прошел через 66 ставок и достиг рекордной цены в $2,928 млн», — говорится в сообщении.

Торги состоялись 8-9 октября. Монету назвали одной из самых исторически значимых в американской нумизматике.

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