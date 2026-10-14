Китай ужесточит требования к своим автомобилям 14.10.2026, 2:24

От ручек до кресел.

Китайские регуляторы взялись за безопасность автомобилей. Министерство промышленности и информатизации КНР вместе с тремя другими ведомствами вынесло на общественное обсуждение проект новых требований к конструкции и испытаниям машин.

Как пишет Reuters, обсуждение продлится до 10 ноября.

Под запрет рискуют попасть полностью скрытые дверные ручки. Также речь идет о складных и гибких дисплеях, креслах с эффектом «нулевой гравитации» и поворотных сиденьях – их нельзя будет использовать во время движения.

Кроме того, важные функции, такие как включение фар и стеклоочистителей, должны будут получить физические элементы управления вместо виртуальных. Это должно упростить пользование машиной и снизить риски.

Поводом стали опасения, что некоторые производители выводят новые модели на рынок без достаточной проверки. Ускоренные циклы разработки и ставка на компьютерное моделирование вместо реальных испытаний вызывают у регуляторов тревогу.

Как пишет Bloomberg, проект предусматривает испытания надежности автомобилей на дистанции не менее 30 тыс. км. Также ужесточат экологические проверки. Производителей обяжут расследовать инциденты, связанные с безопасностью, если в них задействованы инновационные конструктивные решения.

Кроме того, компании должны будут предоставлять данные и техническую помощь полиции при расследовании ДТП.

Ожидается, что с 1 января 2027 года производители, подающие заявки на одобрение новых моделей с нестандартными решениями, должны будут представить дополнительные технические сведения и материалы испытаний. Машины, недостаточно проверенные или сопровождаемые недостоверными данными, не получат одобрения для выхода на рынок.

Для автомобилей, уже получивших разрешение на выпуск, установлен отдельный срок. До 1 июля следующего года компании обязаны передать регуляторам дополнительную информацию об инновационных конструкциях. Если производитель не выполнит требование, а машина будет представлять угрозу безопасности, ему придется остановить производство и организовать отзыв.

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