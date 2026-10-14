В России за «шпионаж» задержали японского журналиста 14.10.2026, 2:00

Фото: Имаи Юки/ vk.ru

Журналист был аккредитован при МИД России и работал в стране официально.

В Сахалинской области России за «шпионаж в интересах одной из японских спецслужб» задержали японского журналиста газеты «Хоккайдо Симбун» Имаи Юки. Об этом сообщила ФСБ.

«Он осуществлял сбор и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны, в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности РФ. Накануне вылета за пределы нашей страны иностранец был задержан на территории Сахалинской области, после чего доставлен в Москву», — сообщили в спецслужбе.

В отношении журналиста завели уголовное дело по статье 276 УК РФ (Шпионаж). По решению Лефортовского районного суда Москвы его арестовали почти на два месяца.

Журналист был аккредитован при МИД России и работал в стране официально.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила Токио в «попытках задействовать своих корреспондентов для сбора информации в целях подрыва безопасности России».

«С учетом общей деградации двустороннего сотрудничества, вызванной антироссийским курсом японских властей после начала СВО, а также нежеланием Токио прислушиваться к озабоченностям Москвы касательно линии на ремилитаризацию Японии, затрагивающей наши законные интересы в сфере безопасности на Дальнем Востоке, вынуждены отметить, что произошедшее станет дополнительным фактором, омрачающим атмосферу российско-японских связей. В очередной раз призываем официальный Токио одуматься и изменить свой подход, отказавшись от враждебных шагов в отношении России», — заявила Захарова.

Посольство Японии в России и МИД страны пока не прокомментировали задержание.

Напомним, в июле американская газета The New York Times опубликовала масштабное расследование, в котором утверждается, что после начала полномасштабной войны против Украины Россия значительно усилила деятельность своей военной разведки в Японии. По данным издания, именно японское направление стало одним из ключевых каналов получения высокотехнологичных компонентов, необходимых для производства современного вооружения в условиях западных санкций.

В августе диктатор России Владимир Путин впервые прилетел на курильский остров Итуруп. Япония выразила протест, заявив, что Северные территории, включая остров Эторофу (так на айнском языке называется остров Итуруп. — Прим. ред.), являются территорией Японии.

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