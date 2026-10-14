Вторую ночь подряд в Москве не могут приземляться самолеты 5 14.10.2026, 7:59

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Мэр заявил о массированной атаке на столицу РФ.

Вторую ночь подряд в московских аэропортах массово перенаправляют авиарейсы на фоне массированной атаки дронов. Мэр российской столицы сообщает о десятках беспилотников, которые пытаются атаковать Москву, пишет «Фокус».

Более 30 самолетов, которые по плану должны были приземлиться в Москве, столичные аэропорты перенаправили в другие пункты посадки в связи с введенными ограничениями. Об этом около 01:00 сообщило российское пропагандистское СМИ «ТАСС».

Более 20 самолетов, в частности, принял аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ. «Росавиация» сообщила, что ограничения в целом введены в трех крупных аэропортах Москвы: «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево».

Мэр российской столицы Сергей Собянин также писал о массированном налете беспилотников на Москву. По его данным, атака на город началась около полуночи и продолжалась в течение следующих нескольких часов.

За это время Собянин несколько раз сообщал в своем Telegram-канале о работе российской противовоздушной обороны. По подсчетам российских СМИ, в целом с полуночи до 03:00 ПВО якобы уничтожила не менее 75 дронов в окрестностях Москвы.

По словам мэра, в результате атаки известно о «падении обломков». На местах работают специалисты экстренных служб. Других подробностей Собянин не сообщил.

Напомним, в ночь на 13 октября московские аэропорты также «парализовала» массированная атака дронов.

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