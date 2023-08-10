Аэропорты в Москве парализовали из-за атаки дронов: что за этим последует 10.08.2023, 21:22

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Международные компании могут отказаться пускать свои рейсы в аэропорты Москы.

Ночью 10 августа в Московской области парализовало работу двух аэропортов из-за так называемой атаки беспилотников. Если участятся такие случаи, международные компании могут отказаться пускать туда свои рейсы.

В эфире «24 Канала» политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, что это повлечет за собой миллионный ущерб для России. Соответственно, авиакомпании, которые до сих пор сотрудничают с Россией, будут вынуждены отказаться от полетов туда.

«Один беспилотник – миллионный ущерб»

Следует заметить, что даже без боевого запаса беспилотники могут приносить немало вреда. Особенно, летая вокруг российских аэропортов.

- Аэропорты будут закрывать. Это миллионный ущерб. Как оказалось, один относительно копеечный беспилотник может привести к закрытию аэропорта на несколько часов. Это сорваны 30 рейсов, – заметил Борис Тизенгаузен.

Поэтому авиакомпании, которые продолжают летать в Россию задумаются, нужно ли им нести такие убытки. Ведь люди будут обращаться к ним из-за сорванных или перенесенных рейсов. А это придется компенсировать. Стоит отметить, что речь идет не только о прямых рейсах, но и о пересадочных.

- Если это будет продолжаться дальше, я бы провел аналогию с морскими дронами. Из-за них есть шанс заблокировать торговлю в акватории Черного моря для российских судов. Так же и здесь – один беспилотник полетал – закрытый аэропорт, миллионные потери, – подчеркнул политтехнолог.

При этом на самом деле неважно, был ли дрон с боевым запасом, его сбили или нет. Ущерб в любом случае будет бешеным. Конечно, чтобы такой сценарий действительно работал, подобные случаи должны приобрести постоянный характер. Однако уже не первый раз аэропорты в России закрывают или перенаправляют рейсы в другие города.

- Россия и авиакомпании, которые туда летают, будут терпеть миллионные убытки. Они должны понимать, что это будет постоянно. Теперь думайте – отправлять вас рейсы в Россию или нет, – подчеркнул политтехнолог.

Рейсы в Россию могут отменить

С каждой атакой дронов на Россию становится понятно, что их хваленая ПВО не справится со своей задачей. Система противовоздушной обороны несколько мощнее разве что в районе столицы.

Беспилотники, как правило, сбивают в Москве или Подмосковье, однако туда они как-то долетают.

- Но даже то, что они вводят план «Ковер», сбивают дроны, это никак не способствует безопасности. Не будет рейсов серьезных международных авиакомпаний, когда в любой момент аэропорт могут закрыть, – отметил Тизенгаузен.

В конце концов авиакомпании, которые до сих пор не отказались от сотрудничества с Россией, ощутят последствия своих решений. Если они не захотели разорвать связи со страной-агрессором, они будут вынуждены сделать это под давлением обстоятельств.

Аэропорты в Москве парализовали из-за атаки дронов: что известно

В ночь на 10 августа в Московской области слышали взрывы. Речь идет о районе аэропорта Домодедово. Mэр Москвы Сергей Собякин заявил, что ночью два беспилотника якобы летели в сторону Москвы. Он добавил, что дроны будто бы сбили в Калужской области и вблизи Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Поэтому работа аэропортов Внуково и Домодедово была фактически парализована. Как стало известно, в двух аэропортах был задержан прилет около 30 рейсов. Россиянам выдали багаж и отправили самостоятельно решать проблемы с подбором.

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