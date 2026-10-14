Игаль Левин: Путин сорвет новый план США и Европы по Украине 14.10.2026, 5:46

Игаль Левин

Кремль уже дал понять, что не согласится на заморозку фронта.

The Washington Post выпустила материал про то, что США и Европа готовят некий план завершения войны, предусматривающий заморозку фронта. Там куча белиберды и воды и снова бред про гарантии безопасности Украине в духе 5-й статьи НАТО и т. д.

Об этом пишет офицер армии Израиля военный обозреватель Игаль Левин, передает Dialog.UA.

Убирая всю воду, главное там следующее: отмечается, мол, РФ должна согласиться на прекращение огня по нынешней линии соприкосновения. Очевидно, что Путин не согласен на это, причем это даже не спекуляции, это озвучивается как самим Путиным, так и тем же Лавровым.

Убирая всю воду, главное там следующее: отмечается, мол, РФ должна согласиться на прекращение огня по нынешней линии соприкосновения. Очевидно, что Путин не согласен на это, причем это даже не спекуляции, это озвучивается как самим Путиным, так и тем же Лавровым.

Что до реальных гарантий безопасности, то всегда и везде любому государству гарантиями безопасности могут быть либо членство в оборонительном альянсе (или нахождение под чьим-то протекторатом), либо собственная армия.

Например, Исландия, у нее нет армии, вообще, никакой, но зато она член НАТО, и Альянс гарантирует ее безопасность. Сюда же и всякие иные совсем мелкие островные государства, которые, как правило, пользуются протекцией всяких Британий и Франций и т. д.

Например, Исландия, у нее нет армии, вообще, никакой, но зато она член НАТО, и Альянс гарантирует ее безопасность. Сюда же и всякие иные совсем мелкие островные государства, которые, как правило, пользуются протекцией всяких Британий и Франций и т. д.

Украина не состоит ни в каком альянсе, союзников с обязательствами обороны у нее тоже нет, она также не маленький остров под чьей-то протекцией. Брать ее в альянс или в союзники с оборонительными обязательствами тоже никто не спешит, по крайней мере, на этот день информации об этом нет.

Из этого следует, что единственным, и я повторю это, единственным видом гарантий безопасности может быть только ее армия, следовательно все, что ослабляет ее армию, например неоповещение о ракетных ударах врага, как об этом сегодня заявил Зеленский, это ослабление ее безопасности.

То есть планы США и Европы по завершению войны при условии, что Путин не планирует останавливаться, являются не более чем эвфемизмом.

Там уже Reuters написало, что, мол, по мнению американской администрации, дизельная сделка может помочь сделать Москву сговорчивее и возобновить трехсторонние переговоры. Сложно представить более фееричный бред, потому что Путин живет по принципам двора: если вы давите, он отползает, если показываете слабину, он будет хотеть большего.

Очевидно, Трамп и его администрация это прекрасно понимают и также прекрасно понимают, что оказывают Путину большую услугу и помощь. Украина это тоже все понимает и продолжит сражаться и далее просто потому, что у нее нет выбора, но вот такие эвфемизмы крайне раздражают и явно не несут никакого конструктива.

Всем было бы намного проще, если бы все было сказано в лоб. Мол, нам нужна Россия, то, что с ней происходит, это катастрофа, мы вытягиваем ее из ее же (плохого положения - ред.), хоть и понимаем, что тоже в нем же обмазываемся, но нам это норм, так как это наша осознанная стратегия и наш план.

В итоге наследие Трампа, это самое пресловутое, прости Господи, Legacy, - это будет не великая Америка, а Америка, заляпанная в кровавом русском (экскременте - ред.).

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