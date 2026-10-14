На Кубани ввели режим повышенной готовности 14.10.2026, 4:58

Из-за угрозы разлива нефтепродуктов.

В Геленджике и Новороссийске Краснодарского края введен режим повышенной готовности на фоне угрозы разлива нефтепродуктов в Черном море. Распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Причиной возникновения угрозы стали атаки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на нефтяной танкер . В документе указано, что потенциальная чрезвычайная ситуация регионального характера может затронуть акватории указанных муниципальных округов.

Для оперативного реагирования губернатор поручил сформировать специальные группы. В случае необходимости они должны будут незамедлительно выдвинуться в районы предполагаемого разлива для ликвидации последствий.

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