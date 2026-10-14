Папе Римскому Льву XIV диагностировали рак легких 14.10.2026, 7:50

Папа римский Лев XIV

Врачи удалили часть органа.

Папе Римскому Льву XIV диагностировали аденокарциному легкие, распространенную форму рака. Во время операции 13 октября хирурги удалили нижнюю долю его правого легкого.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на медицинский бюллетень Ватикана и Reuters.

Новообразование в легких было обнаружено во время планового медицинского осмотра. 13 октября Лев XIV был госпитализирован в римскую больницу Gemelli, где ему провели операцию. Анализы тканей подтвердили то, что врачи подозревали еще во время подготовки.

По словам главного хирурга Стефано Маргаритори и личного врача понтифика Луиджи Карбоне, операция длилась около 90 минут и прошла без осложнений. Цель заключалась в том, чтобы полностью удалить пораженные ткани.

«С помощью видеоассистированной методики была удалена нижняя доля правого легкого», - говорится в сообщении врачей.

После операции Папа пришел в себя и отдыхает в своей палате.

Ватикан не сообщил, какого размера была опухоль и распространился ли рак на лимфатические узлы. Именно от этого, по словам экспертов, зависит прогноз.

«Хотя у нас есть диагноз, мы еще не знаем стадии. Это критически важно для прогноза и лечения», - пояснил онколог Джорджтаунского университета Стивен Лю. По его словам, если опухоль небольшая и не задела лимфоузлы, операция, вероятнее всего, вылечит болезнь.

В больнице Лев XIV пробудет около недели, все публичные мероприятия отменили до 20 октября. Состоится ли запланированный на 6-17 ноября визит в Уругвай, Аргентину и Перу, пока неизвестно.

Заместителя у Папы нет, так что пока он болеет, Ватикан работает в обычном режиме, а решения, требующие его одобрения, откладывают.

Льву XIV 71 год, конклав избрал его в мае 2025 года. Он увлекается спортом, в частности теннисом, не курит и до сих пор не имел известных проблем со здоровьем. Самой серьезной болезнью его жизни был брюшной тиф, который он перенес в 1985 году, когда служил молодым священником в Перу.

С начала понтификата Лев XIV много внимания уделяет войне в Украине. Еще в мае 2025 г. он был готов предоставить Ватикан для переговоров между Киевом и Москвой, а в январе 2026-го призвал мир усилить усилия для завершения боевых действий.

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