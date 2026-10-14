Cиноптики предупредили белорусов о сильном тумане по всей стране
- 14.10.2026, 8:17
Видимость может уменьшиться до 100 метров.
Оранжевый уровень опасности объявил Белгидромет в среду, 14 октября.
По данным синоптиков, наблюдающиеся ночью местами по республике туманы распространятся на большую часть территории и Минск и сохранятся в первую половину дня. Видимость в тумане составляет от 100 до 500 метров. Будьте внимательны и осторожны.
Факторы опасности при тумане: снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Что касается погоды, то будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине небольшие дожди. Ветер южный 3−8 м/с. Температура воздуха +9… +15°С.