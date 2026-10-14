25 ракет: Россия атаковала Киев баллистикой 8 14.10.2026, 8:44

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Фото: ГСЧС Киева

Есть погибшие.

Во время обстрела в ночь на 14 октября Россия атаковала энергетические объекты в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. Мониторинговые каналы зафиксировали в общей сложности около 25 баллистических ракет. Воздушные силы пока не сообщили о работе средств ПВО и не уточнили, получили ли разведданные от США для раннего предупреждения.

В ходе обстрела Киева погиб один человек, еще один получил ранения, написал Кличко в своем Telegram-канале около 6 часов 14 октября. Под ударом РФ оказались Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Мэр предупредил, что баллистическая угроза для столицы сохраняется. Позже в ДСНС уточнили, что погибших трое, а пострадавших — 22.

По словам Кличко, россияне атаковали ряд энергетических объектов в Киеве. Мэр добавил, что в столице начались перебои с электричеством.

«Ракетный обстрел столицы продолжается. Оставайтесь в укрытиях!» — написал чиновник.

В посте Кличко, опубликованном в полночь 14 октября, речь идет о последствиях вечернего баллистического удара РФ по Киеву. Российская ракета повредила девятиэтажное здание в Деснянском районе: пострадало 21 человек (среди них — восьмилетний мальчик), из них ранения получили 16 (четверо — в тяжелом состоянии). Через несколько минут мэр добавил, что погибли два человека. Жители столицы при этом уточнили, что россияне нанесли удар по стадиону «Атлет».

Обстрел Киева — что произошло в ночь на 14 октября

ГСЧС сообщило, что в результате обстрела 14 октября в Киеве погибли три человека. Выяснилось, что под удар РФ попали несколько районов столицы. В Деснянском районе начался пожар площадью 400 кв. м: погибли двое. В Днепровском — пожар в неработающем здании. В Дарницком — загорелся газон на стадионе. В Шевченковском — также небольшой пожар, который оперативно потушили. В Голосеевском — попадание в нежилой дом: один погибший.

Спасатели опубликовали серию фото с точек удара РФ по Киеву 14 октября. В кадр попала многоэтажка: видим языки огня в квартирах и поврежденный фасад.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Мониторинговые группы подсчитали, что во время обстрела Киева в ночь на 14 октября РФ запустила 10–12 ракет «Циркон» и 9–10 ракет «Искандер», а в вечернем залпе 13 октября — 4–5 «Искандеров». Воздушные силы сообщали о баллистическом ударе, но точных данных о количестве средств поражения не было. Между тем компания ДТЭК сообщила об аварийных отключениях в пяти районах Киева — в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и в части Голосеевского. Из-за отсутствия света начались перебои с общественным электротранспортом и изменился график движения троллейбусов и автобусов, говорится в сообщении на канале журналиста Андрея Смолия. Кроме того, возникли сбои в работе метро: на «красной» ветке поезда курсируют до станции «Арсенальная», на «зеленой» — до «Выдубичей» и между станциями «Сырец» — «Красная слобода», а «синяя» — пока без изменений.

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