Новая пресс-секретарь Трампа перепутала мужа с президентом 16 14.10.2026, 8:57

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Кэти Захария провела свой первый брифинг в Белом доме.

Кэти Закария, сменившая Кэролайн Ливитт на посту пресс-секретаря президента Дональда Трампа, провела свой первый брифинг в Белом доме. Он длился всего 14 минут и отметился конфузом.

Отвечая на вопрос о том, как она собирается совмещать работу с ролью матери четверых детей, учитывая, что ее семья живет в Калифорнии, Закария сообщила, что все они переезжают в Вашингтон, однако случайно перепутала мужа с Трампом, пишет The Independent.

«Мысль о том, что я не буду проводить вечера со своими детьми, совершенно неприемлема, поэтому мой президент… э-э, прошу прощения, мой муж находится здесь…» — сказала Закария.

Уточнив сказанное, пресс-секретарь отнеслась к ситуации с юмором.

«Хорошая оговорка», — заметила она.

Весь брифинг длился 14 минут, и в течение первых восьми минут Кэти расхваливала «энергичного президента» и заявляла о «рекордной посещаемости» его митингов, после чего быстро перечислила позитивные данные о росте зарплат, ценах на лекарства, ситуации с занятостью и объемах производства энергоресурсов.

Ответам на вопросы журналистов она уделила не более шести минут.

Из тех СМИ, кто успел задать ей вопросы, были Breitbart, Fox News и Daily Mail. После этого Кэти досрочно завершила пресс-конференцию. Это был один из самых коротких брифингов за последнее десятилетие, а заметное волнение пресс-секретаря стало предметом обсуждения в Вашингтоне.

В западной прессе уже раскритиковали ее дебют, а The Independent и вовсе назвал его катастрофическим. В свою очередь New York Post обратило внимание на то, что новая пресс-секретарь Белого дома излишне нервозная.

Несмотря на это, главный работодатель Захарии остался довольным тем, как проявила себя его новая подчиненная.

«По-моему, она справилась отлично. Она выступила очень хорошо», — заявил он.

Как сообщил изданию The Post осведомленный источник, Трамп лично инструктировал своего нового главного представителя в Овальном кабинете (из-за чего она немного опоздала) и поручил ей воспользоваться высоким общественным интересом к брифингу, чтобы подробно рассказать о своих достижениях и объявить о решении потребовать отставки посла США в Греции Кимберли Гилфойл.

До прихода в Белый дом Кэти Захария работала в медиакомпании Трампа и была пресс-секретарем Министерства внутренней безопасности США.

На этом посту она сменила Кэролайн Ливитт, которая покинула пост в конце августа 2026 года, чтобы проводить больше времени с семьей.

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