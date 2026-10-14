Белоруска с зарплатой в 2 500 рублей путешествует дважды в год 9 14.10.2026, 9:38

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И уже посетила 34 страны.

Есть мнение, что частые путешествия на дальние расстояния — удел айтишников или топ-менеджеров с доходами от нескольких тысяч долларов. 33-летняя минчанка Валерия доказывает обратное. Работает девушка не в IT, но путешествует как минимум два раза в год, причем выбирает неизбитые и далекие направления. Вьетнам и Малайзия, Саудовская Аравия и Бахрейн, Оман и Камбоджа — всего в ее списке уже 34 страны и почти две сотни городов. Впервые за границу Лера поехала в 23 года — и сразу втянулась. О том, как спланировать маршруты на два года вперед, зачем искать четвертого попутчика в Instagram и почему хостел с бассейном за три доллара — это реальность, девушка рассказала Myfin.by.

«Закупаюсь на Ждановичах и откладываю 40% дохода»

— Зарплата у человека, который путешествует два раза в год, не должна быть космической. На своем недавнем месте работы я зарабатывала 2500 рублей.

Секрет Леры в осознанном потреблении и финансовой грамотности. Она не любит тратить деньги на доставки, такси и ненужные безделушки. Долго носит вещи, предпочитает чинить их, а не выбрасывать. Это и экономно, и экологично.

— Я могу выцепить что-то интересное в секонд-хенде или закупиться на «Ждановичи-fashion». Плюс сейчас я живу с родителями и скидываюсь только на коммуналку. Как только приходит зарплата, около 40% я сразу перевожу в валюту и откладываю в трэвел-фонд. Ну и просто грамотно совмещаю госпраздники, «длинные выходные» и два отпуска в году.

Путешествует Валерия чаще всего по безвизовым странам. Обычно у нее текущий год и следующий уже полностью расписаны. Она подписана на десятки трэвел-чатов со скидками и рассылки авиакомпаний. О своем графике информирует вообще всех знакомых: если кто-то захочет присоединиться, они знают даты за полгода. Вылеты Валерия чаще всего ищет из Москвы — так дешевле. Например, в 2024 году ее самым бюджетным перелетом стал рейс Москва — Бишкек местными авиалиниями всего за $ 130 в одну сторону.

«Сэкономлю на отеле, но возьму классные экскурсии»

Иногда даже у идеального планировщика все идет не по графику. В один из отпусков Валерия с подругами должна была лететь на Кубу. Девушки купили готовые туры — на то направление так выходило дешевле. Но вмешался форс-мажор.

— На Кубе начались проблемы с бензином, из-за чего стали массово отменяться туры. Оставалось ровно три недели, чтобы придумать новую поездку с нуля. Так в нашем плане возникла Камбоджа.

В итоге 12 дней в Камбодже обошлись Валерии и ее попутчицам примерно в $ 1 800 на человека. Из них $ 850 ушло на билеты, а $ 30 — на визу.

— Цены в Камбодже просто суперские. В городе Сиемреап мы забронировали женский номер на четверых в хостеле с бассейном. В итоге в комнате мы жили втроем, а за две ночи проживания каждая заплатила по $ 6.

Девушка признается: она сознательно выбирает стратегию «дешевый ночлег — дорогие впечатления».

— Я лучше сэкономлю на отеле, но возьму классные экскурсии. Предпочитаю нанимать индивидуального гида на машине. Поиск попутчиков — это тоже часть расчета. В одиночку ездить дорого, идеально вчетвером. В 2019 году я позвала в Сербию свою лучшую подругу Юлю, с тех пор мы катаемся вместе. Позже на сайте махнем. ру нашла Ольгу из Минска — она стала нашей третьей спутницей. А четвертого человека берем «со стороны»: ищем среди знакомых и в Instagram. Расходы на индивидуальные экскурсии и гидов делятся на всех и перестают пугать. В Омане, например, двухдневная экскурсия обошлась в $ 100 на человека, а за личного гида по храмам Ангкор-Ват в Камбодже отдали по $ 57.

Кыргызстан — топ-1 в рейтинге экономии и душевности

Валерия окончила иняз, свободно владеет английским, но именно СНГ, считает она, идеальный старт для бюджетного туриста — все понимают русский, не надо думать про визы. Топ-1 в ее личном рейтинге экономии и душевности занимает Кыргызстан.

— Прекрасная страна во всем: люди, природа, кухня. Мы брали групповые экскурсии почти каждый день всего по $ 10. А вкусно и плотно пообедать там можно буквально за пару долларов.

Самым дорогим путешествием в биографии минчанки стала Монголия. Перелет российскими авиалиниями обошелся в $ 890, а за 7 дней услуг гида отдали еще $ 700 с человека — по-другому в степях без дорог и проводника невозможно.

— В Монголии я оставила много денег на сувениры, понимая, что вряд ли туда вернусь. Но я покупаю только полезные вещи: кружки, майки, носки или местную еду. Никаких магнитов.

Посоревноваться в дороговизне с Монголией могла бы Саудовская Аравия, где одна только виза стоит $ 450. Но туда Валерия летала в длительную командировку: жилье и трансфер оплатила компания. Время поездки выпало на Рамадан, работы стало меньше, поэтому удалось проехать по стране. Тем не менее за 2,5 месяца девушка потратила $ 1 200 личных денег исключительно на еду и поездки в соседние города.

Поездку в Казахстан тоже бюджетной не назовешь: на 14 дней отпуска ушло $ 2 089 на человека. Девушки посетили три города: Астану, Актау у моря и Алматы, а главным ударом по кошельку стала поездка в степь. Три дня в палатках обошлись в $ 500.

— Самые дорогие экскурсии были в Омане — там один день стоил 70 реалов (около $ 180). Но невероятно повезло с гидом: женщина оказалась настолько гостеприимной, что бесплатно поселила меня у себя дома, готовила, стирала и подарила еще один день экскурсий от себя.

В Кыргызстане Лера с попутчицей застряли на экскурсии: автобус уехал в город, а мобильный у гида разрядился. Пришлось стучаться в первый попавшийся дом, чтобы попросить зарядку.

— Хозяин дома, узнав, что я из Беларуси, пришел в восторг. Тут же налил рюмку, угостил пловом, достал кучу вкусняшек. Потом позвал друзей, прибежали дети — все хотели со мной сфотографироваться. В итоге мы просидели в гостях почти два часа.

Побочный эффект частых поездок

Перемещаться внутри стран девушка предпочитает на общественном транспорте. Переезд из Салалы в столицу Омана Маскат занял 12 часов, но обошелся всего в 4 реала (около $ 10) в комфортном полупустом автобусе с кондиционером и вайфаем. В Узбекистане Валерия тоже отказалась от самолетов, объехав всю страну на местных поездах и автобусах.

В еде у минчанки свои правила: она любит пробовать новое, но то, что неприятно на вид, есть не станет. В Таиланде обошла стороной жареных тараканов, а самым противным на вкус посчитала дуриан.

— Зато в Монголии я пила молоко свиньи. Правда, оно было не местным, его привезли из Южной Кореи. На вкус — как обычное молоко, сильно разбавленное водой. Еще пробовала акулу, верблюда и конину.

У частых поездок есть побочный эффект: со временем красота новых мест начинает приедаться.

— К азиатской и восточной культуре быстро привыкаешь, если страны идут подряд. После Таиланда те же Вьетнам и Камбоджа показались мне слишком похожими. Поэтому мой совет — обязательно разбивать направления. Слетали в Таиланд? В Камбоджу летите только через пару лет. Сейчас я вернулась из Казахстана, а значит, в Таджикистан полечу года через два, чтобы не смазать впечатления.

С собой — чемодан платьев

Сложности в пути тоже бывают. В Кыргызстане девушки случайно выбрали горный хайкинг «средней сложности», который на практике оказался сложнейшим. Валерия не смогла продолжить путь, началась горная болезнь.

А в каньоне Малиновое ущелье их вообще накрыл ливень. Замерзших туристок заметил местный пастух, позвал к себе, налил горячего чаю с сушками и выдал куртки. А потом, оставив отару овец в горах, верхом на коне, в сопровождении собаки, лично проводил их до финальной точки маршрута.

Обо всех путешествия Валерия рассказывает в блоге valerieks_travel. Для красивого визуала у нее есть лайфхак.

— В чемодане везу ворох нарядов, которые заранее распределяю под локации. Если впереди пустыня, беру зеленое платье с четырехметровым шлейфом. Обычно туристы арендуют такие вещи за бешеные деньги, а я сшила за 150 рублей. Да, оно занимает кучу места, зато кадры получаются фантастическими. В тропиках хорошо смотрятся на фоне зелени оранжевые или розовые платья.

Не нужно ждать, пока вы станете богатыми, чтобы начать путешествовать, уверена Валерия.

— Впечатления и воспоминания — это единственное, на что действительно не жалко тратить деньги. Вернее, не тратить, а инвестировать. В конце концов какая разница, сколько лет вашим кроссовкам, если вы гуляете в них по улочкам Бахрейна или Камбоджи?

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