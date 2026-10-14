Шарангович забил первый белорусский гол сезона в НХЛ 14.10.2026, 10:19

Фото: sharangovich17 / Instagram

Форвард «Калгари» помог команде одержать первую победу в чемпионате.

В ночь на среду, 14 октября, в регулярном чемпионате НХЛ «Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Анахайм Дакс». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, пишет «Точка».

Главным героем поединка стал белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович, чья шайба на последних минутах установила окончательный результат и принесла команде первую победу в текущем сезоне.

Для форварда этот гол стал дебютным в нынешнем чемпионате, а также первой результативной шайбой среди всех белорусских игроков в НХЛ в новом сезоне.

Ход матча сложился драматично. В первом периоде счет открыл форвард гостей Адам Клапка на 9-й минуте, однако хозяева быстро ответили точными бросками Беккета Сеннеке и Лео Карлссона, уйдя на перерыв в роли лидеров.

Во втором отрезке игры Даниил Суниев восстановил равновесие, а в концовке встречи Мартин Поспишил вывел «Калгари» вперед.

Окончательную точку за минуту с небольшим до финальной сирены поставил Егор Шарангович, отправивший шайбу в пустые ворота соперника.

За 17 минут 18 секунд на льду белорусский нападающий нанес 5 бросков (1 – в створ и 4 – мимо ворот), заблокировал 1 бросок соперника, заработал 2 минуты штрафа, допустил 3 потери и завершил встречу с показателем полезности «+2».

Благодаря этой шайбе теперь в активе Шаранговича 3 (1+2) набранных очка в 6 проведенных матчах текущего регулярного чемпионата.

Шарангович мог стать вторым

Также в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом поединке потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» со счетом 2:4.

Примечательным событием матча стало появление белорусских нападающих Алексея и Ильи Протасов в первом звене «Вашингтона» вместе с капитаном команды Александром Овечкиным.

В конце первого периода Илья Протас забросил шайбу в ворота соперника, однако после просмотра видеоповтора арбитры ее отменили.

Ход встречи получился напряженным. «Вашингтон» выходил вперед благодаря голам Буна Дженнера на 10-й минуте и Джастина Холла – на 27-й.

Хозяева ответили точными бросками Андрея Свечникова (дубль), Эрика Робинсона и Марка Янковского, переломив исход игры в свою пользу.

Алексей Протас провел на льду 15 минут 57 секунд, нанес 3 броска (1 – мимо), выиграл единственное вбрасывание, допустил 1 потерю и завершил матч с показателем полезности «0».

В текущем сезоне на его счету 6 игр и 2 (0+2) набранных очка.

Илья Протас отыграл 13 минут 3 секунды, нанес 3 броска, выиграл 2 из 5 вбрасываний (40%), отметился 1 заблокированным броском и 1 силовым приемом, допустил 2 потери и также показал нейтральный коэффициент полезности «0».

В его активе в текущем чемпионате 6 матчей и 2 (0+2) результативных балла.

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