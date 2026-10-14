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Румыния подняла авиацию из-за трех воздушных объектов у границы

  • 14.10.2026, 10:15
Румыния подняла авиацию из-за трех воздушных объектов у границы

Цели были обнаружены недалеко от украинского Вилково.

Утром в среду, 14 октября, румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушные цели, перемещавшиеся вблизи Вилково на территории Украины, недалеко от границы с Румынией.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Румынии в Х.

Национальный военный командный центр проинформировал Главное управление по чрезвычайным ситуациям с целью принятия мер по оповещению населения на севере уезда Тулча. В 6:39 было отправлено сообщение RO-Alert.

В воздух поднялись два самолета F-16 ВВС Румынии и один вертолёт IAR-330 SOCAT.

Согласно данным, предоставленным системами радиолокационного наблюдения, эти три воздушные цели не вторглись в воздушное пространство Румынии.

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