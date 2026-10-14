Знаменитые терриконы под Солигорском могут исчезнуть 19 14.10.2026, 10:34

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Ученые нашли необычное применение отходам калийной промышленности.

Живописные солигорские терриконы, из-за которых окрестности города прозвали белорусским Марсом, со временем могут исчезнуть.

Огромные насыпи предлагают использовать для повышения плодородия почв. Причем первые испытания необычной технологии уже дали обнадеживающие результаты, пишет Domovita.

Откуда взялись соляные горы

Терриконы начали расти под Солигорском еще в 1960-х годах, когда здесь заработало первое рудоуправление.

С тех пор при добыче калийной руды полезные компоненты отправляют на производство удобрений, а оставшуюся породу, в том числе глину и техническую соль, свозят в огромные отвалы.

За шесть с лишним десятилетий на месте равнинного пейзажа выросли настоящие горы. Некоторые из них достигают 160 м в высоту, примерно как 40-этажный дом.

Сегодня эти рукотворные гиганты занимают сотни гектаров земли и с каждым годом продолжают расти.

Куда их хотят деть

Ученые предлагают использовать отходы калийного производства для повышения плодородия бедных песчаных почв, которых особенно много на юге Беларуси.

Идея в том, чтобы смешивать глинисто-солевой шлам с торфом и органическими удобрениями.

Полученный состав уже испытали на практике. Для эксперимента выбрали поле площадью 20 га в Минском районе.

Его разделили на шесть участков, на каждом из которых использовали разные варианты подкормки. Часть земли оставили без удобрений, чтобы было с чем сравнивать.

Затем посеяли кукурузу сорта «рикардино». Первые результаты обнадежили: на участках с экспериментальными составами растения заметно прибавили в росте и хорошо сформировали початки.

Сколько еще простоят терриконы

Прощаться с «космическим» пейзажем под Солигорском пока рано. Ученым предстоит убедиться, что новая технология действительно эффективна.

Впереди еще как минимум три года испытаний. Специалисты проверят действие составов на разных культурах, а также попробуют использовать шлам без добавления торфа и навоза.

Если технология оправдает ожидания, отходы калийного производства смогут постепенно вывозить для улучшения почв в других регионах Беларуси.

Но даже при успешном исходе знаменитые горы не исчезнут за пару месяцев. За десятилетия здесь скопились сотни миллионов тонн породы, поэтому на ее вывоз потребуется немало времени.

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