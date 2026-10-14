закрыть
15 октября 2026, четверг, 0:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Амбиции Си Цзиньпина загоняют экономику Китая в ловушку

3
  • 14.10.2026, 10:56
  • 3,604
Амбиции Си Цзиньпина загоняют экономику Китая в ловушку
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Многие инвестиции оказались неэффективными.

Стремление председателя КНР Си Цзиньпина превратить страну в технологическую и военную сверхдержаву оборачивается растущей долговой проблемой. Китайские власти вкладывают огромные средства в производство, инфраструктуру и стратегические отрасли, но избыток товаров и слабый внутренний спрос тормозят экономику, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Банка международных расчетов, совокупные кредиты китайским компаниям, государству и домохозяйствам в прошлом году превысили 300% ВВП. С конца 2019 года показатель вырос на 60 процентных пунктов, а с прихода Си к власти в 2012 году объем задолженности увеличился более чем на $43 трлн.

Многие инвестиции оказались неэффективными. Предприятия выпускают больше автомобилей, солнечных панелей и электроники, чем способны купить китайские потребители. Производители пытаются компенсировать это экспортом, разжигая торговые конфликты с другими странами. В результате профицит торговли Китая с остальным миром достиг триллиона долларов в год.

Особенно серьезные проблемы накопились у компаний, связанных с местными властями. Они годами занимали деньги для строительства жилья и поддержания экономического роста, но после кризиса на рынке недвижимости оказались с огромными долгами и убыточными проектами.

«Наиболее вероятный сценарий — постепенное ухудшение ситуации и медленное разложение финансовой системы, которая все хуже справляется с обеспечением роста», — считает Камий Булленуа из исследовательской группы Rhodium.

Чтобы разорвать этот круг, Пекину пришлось бы стимулировать внутреннее потребление и сократить зависимость от инвестиций и экспорта. Однако это означало бы пересмотр экономического курса Си, который отдает приоритет технологиям и военной мощи.

«Мы видим, как система дошла до предела», — отмечает эксперт Института китайских исследований MERICS Якоб Гюнтер.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страсти и парадоксы нефтегаза
Страсти и парадоксы нефтегаза Михаил Крутихин
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам Петр Олещух
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников