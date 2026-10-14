В Беларуси впервые появилась ломаная разметка

В Беларуси впервые появилась ломаная разметка7
- 14.10.2026, 11:29
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Водителей ждет новый эксперимент на дорогах.
В Гродно перед нерегулируемым пешеходным переходом нанесли ломаную разметку. Эксперимент Госавтоинспекция проводит на улице Гагарина, пишет Autogrodno.by.
В ГАИ Гродненской области рассказали, что это экспериментальная дорожная разметка с эффектом сужения проезжей части. Она предназначена для снижения скорости движения транспортного потока.
Кстати, такой разметки в ПДД нет. После того как Госавтоинспекция поделится результатами эксперимента, ломаную разметку начнут использовать и в других городах Беларуси.