Под Минском продают необычную дачу мечты 5 14.10.2026, 11:15

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фото: domovita.by

На участке почти 15 соток есть баня, купель, мангал и зона для костра.

В садовом товариществе «Красное Урочище-2002» продается не классическая дача с грядками и старым шифером, а готовый A-Frame для отдыха или сдачи в аренду. Дом построен в 2026 году, рассчитан на круглогодичное проживание 4 человек и стоит почти 350 000 рублей. В комплекте — участок почти 15 соток у леса, баня на дровах, купель под открытым небом, костровая зона, мангал, видеонаблюдение и система «умный дом», сообщает Domovita.

В СТ «Красное Урочище-2002» в Узденском районе продается одноэтажный A-Frame примерно за $116 000 и в 50 киломентрах от Минска. Формально это дача площадью 41,3 квадратных метров, но по наполнению объект больше похож на готовую загородную локацию для отдыха или аренды. Дом построен из дерева в 2026 году, и объект уже оснащен для круглогодичного проживания 4 человек.

Главная визуальная фишка — сам формат A-Frame. Такие треугольные дома любят за эффектный силуэт, высокое пространство внутри и большие окна. В этом объекте установлены витражные окна с зеркальным покрытием. Снаружи это добавляет приватности, а внутри должно работать на ощущение отдыха где-то в лесном мини-отеле.

Участок занимает 14,8 сотки. Он крайний и граничит с лесным массивом — для загородного объекта это серьезный плюс. Соседей становится меньше, воздуха и визуальной свободы больше. Земля разделена на 2 части: около 10 соток огорожены, еще 5 соток остаются неогороженными и могут использоваться для дополнительного обустройства.

Огороженная часть закрыта забором из металлопрофиля высотой 2,3 метра, установлены откатные ворота. Также есть видеонаблюдение и система «умный дом». Для дачи такие опции уже не просто приятный бонус, а часть нового загородного стандарта.

Коммуникации уже приведены под комфортный сценарий. На участке есть собственная скважина с системой очистки воды, канализация с подогревом, отопление организовано конвекторами. Ванная комната оборудована душевой кабиной и санузлом. То есть формат ближе к современному загородному дому, чем к сезонной даче, где вода — из бочки, а удобства — во дворе.

Отдельная гордость объекта — зона отдыха. Рядом с домом стоит русская баня на дровах, а под открытым небом установлена купель. Это уже не просто «посидеть на участке», а полноценный сценарий выходного дня: баня, купель, лесной воздух и костер. Во дворе также есть место для общения вокруг огня, мангал и качели.

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