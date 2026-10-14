Белорусский борец Абубакар Хаслаханов стал чемпионом мира 6 14.10.2026, 11:46

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Абубакар Хаслаханов

Соревнования проходили в Лас-Вегасе.

Борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов завоевал золотую медаль чемпионата мира U23, который проходит в Лас-Вегасе. В финале весовой категории до 97 кг он победил украинца Егора Якушенко со счетом 2:1, пишет Onlíner.

Для Хаслаханова эта победа стала реваншем за финал молодежного чемпионата Европы, который прошел в марте 2026 года в Сербии. Тогда белорус уступил Якушенко со счетом 1:3.

Абубакар Хаслаханов

По пути к золоту Хаслаханов выиграл еще четыре схватки. Он победил турка Мухиттина Хельваджи (9:0), японца Сорато Канадзаву (8:0), россиянина Магомеда Мухтарова (4:1) и немца Дариуса Кифера (5:1).

Хаслаханов стал первым борцом греко-римского стиля из Беларуси, выигравшим чемпионаты мира в трех молодежных возрастных категориях. Ранее он завоевывал золото среди спортсменов до 17 лет в 2021 году и до 20 лет в 2023-м. Теперь к этим наградам добавился титул чемпиона мира U23.

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