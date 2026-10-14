Украина вернула еще 101 кв км территории в рамках операции «Вивальди» 14.10.2026, 11:09

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Иллюстративное фото

Оккупанты начали терять контроль над своими подразделениями.

Операция «Вивальди» принесла новые результаты: украинские военные вернули под контроль еще 101 кв км территории и освободили три населенных пункта.

Об этом сообщает Третий армейский корпус ВСУ.

Как сообщил бригадный генерал Андрей Белецкий в обращении, посвященном завершению четвертого этапа операции «Вивальди», Третий армейский корпус вместе с приданными подразделениями освободил Зеленую Долину, Липовое и Колодязи.

По его словам, во время этого этапа украинские военные вернули под контроль 101 кв. км территории. В то же время, российская армия, по оценке украинской стороны, потеряла около 3000 солдат.

Операция началась с ликвидации российской инфильтрации, однако со временем переросла в масштабное наступление. В корпусе утверждают, что оккупанты начали терять контроль над подразделениями, что усложнило их действия.

Как операция повлияла на ситуацию на Донбассе

Среди результатов операции Белецкий назвал недопущение обхода Славянско-Краматорской агломерации с флангов. По его словам, это помешало российским войскам создать угрозу оцепления этого района.

Еще одним важным результатом он назвал защиту трассы Харьков – Славянск. Этот маршрут имеет важное логистическое значение для украинской группировки в Донбассе.

«Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки на Донбассе. Мы сорвали наступление группировки «Запад» и заставили его перебросить часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой», - добавил бригадный генерал.

Сколько территории вернули за все время операции

По данным Третьего армейского корпуса, за все время операции «Вивальди» украинские силы вернули под полный контроль 16 населенных пунктов и освободили 277 км территории.

В корпусе также сообщили, что общие потери российской армии за время операции составляют около 8000 военных .

Четвертый этап добавил к общим результатам еще три населенных пункта и 101 кв. км территории.

Какие подразделения участвовали в операции

К операции привлекли бойцов Третьей штурмовой бригады, 60-й отдельной механизированной бригады, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 3-го отдельного разведывательного батальона, 25-го отдельного штурмового батальона и 21-го отдельного батальона «KRAKEN».

Также к боевым действиям присоединили приданные подразделения 66-й отдельной механизированной бригады, 3-го пограничного отряда, 10-го мобильного пограничного отряда «Дозор», тактические группы 8-го полка Сил специальных операций, «Lasar's Group» Национальной гвардии Украины операций «А».

В Третьем армейском корпусе сообщили о завершении четвертого этапа операции «Вивальди».

В то же время военные подчеркнули, что боевая работа продолжается: «Четыре сезона «Вивальди» завершено. Но музыка звучит. На связи!»

«Вивальди»

Напомним, Третий армейский корпус объявил о наступательной операции «Вивальди» на севере Донецкой области 15 сентября 2026 года. На первом этапе украинские военные сообщили об освобождении Среднего и очистке от российской инфильтрации еще нескольких населенных пунктов.

20 сентября корпус сообщил о результатах второго этапа: украинские подразделения установили контроль над Шандриголовым, Дериловым и Дробышевым.

В конце сентября украинские военные отчитались о третьем этапе. По данным корпуса, под контроль Украины вернули Новое, Редкодуб и Екатериновку, а также восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

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