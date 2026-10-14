ВСУ освободили еще три населенных пункта возле Лимана 14.10.2026, 12:06

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Опубликована карта наступательной операции за последние сутки.

Силы обороны Украины полностью освободили населенные пункты Колодези и Липовое в Лиманском районе Донецкой области. На это указывает карта украинского аналитического проекта DeepState.

По данным DeepState, за минувшие сутки украинские бойцы не только освободили два населенных пункта в Лиманском районе, но еще и Зеленую Долину в Краматорском районе Донецкой области, а также вернули там под контроль Ставки и Шандриголово. Бои на этом участке фронта продолжаются.

Напомним, летом текущего года ВСУ начали наступление на Лиманском направлении, чтобы не дать российским оккупантам выйти на подступы к Славянску и Краматорску. Эта операция называется «Вивальди». К октябрю цель операции была достигнута.

Кроме того, ВСУ вернули под контроль в районе Лимана 176 кв. км территории. Украинская армия продолжает наступление в районе Лимана, но армия РФ пытается контратаковать.

Согласно информации Генштаба ВСУ, 13 октября на Лиманском направлении российские оккупанты 7 раз атаковали украинские позиции. Все атаки отбиты.

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