«Как сейчас лечить сына?» 4 14.10.2026, 12:16

3,368

Белоруске не дали снять наличные с благотворительного счета.

В редакцию Onlíner обратилась мама ребенка с инвалидностью. Она рассказала, что банк неожиданно отказал ей в выдаче наличных с банковского благотворительного счета. «На 21 октября у нас запланирована диагностика сына в медицинском институте имени Березина в Санкт-Петербурге, — говорит Анастасия Клепча. — Но теперь поездка под вопросом. В банке объяснили, что из-за указа №304 оплачивать лечение и покупать лекарства можно только безналично. А мы планировали ехать на машине, снять квартиру и провести диагностику. За все собирались платить наличными: так выходит дешевле, чем, например, лететь на самолете и жить в гостинице. К тому же окончательную сумму за обследование выставят уже после его проведения. Как тогда оплатить его безналично?»

Как выяснилось, Анастасия не единственная, кого затронула эта проблема. Пока готовился материал, родители детей с инвалидностью обратились к президенту и подготовили коллективное письмо председателю Совета Республики.

«Раньше никому не отчитывались: ни банку, ни налоговой»

Чтобы понять, как раньше работали благотворительные сборы для физических лиц, расскажем об этом на примере истории Анастасии. Она живет в Могилеве с мужем и двумя сыновьями.

Полтора года назад младшему, Глебу, которому в декабре исполнится три года, официально поставили диагноз: «глобальное нарушение развития, связанное с мутацией в гене OTUD5» (диагноз публикуется с согласия матери).

— Уже с двух месяцев сын перестал держать голову, и с этого момента начались наши хождения по врачам, — вспоминает Анастасия. — В три месяца после тяжелого бронхита у Глеба обнаружили порок сердца и поставили его на учет в РНПЦ кардиологии. Там заверили, что операция не нужна.

К полугоду состояние сына, по словам собеседницы, не изменилось: он оставался лежачим. Тогда у него диагностировали задержку моторного развития. Родители решили собрать деньги на реабилитацию в пензенском физкультурно-оздоровительном центре «НеоБаланс», надеясь добиться хотя бы небольшого прогресса. Предварительно семья проконсультировалась с минскими кардиологами: те разрешили малышу физические нагрузки. В сентябре 2024 года Анастасия с сыном уехала в Пензу на целый месяц.

По словам женщины, это был первый сбор средств на медицинскую помощь Глебу.

— Мы открыли благотворительный счет в Беларусбанке еще в 2024 году. Всего их было четыре — по одному на каждую валюту: белорусские и российские рубли, доллары и евро. Технически сбор выглядел так: мы заключали договор с МТС на использование нового номера, баланс которого пополнялся за счет пожертвований. Туда поступала основная часть средств, а затем оператор в течение двух недель переводил их на банковский счет. Оттуда наличные снимались без всяких проблем.

— Вы обязаны были отчитываться перед банком или налоговой за потраченные деньги?

— Нет, раньше таких требований не было. Отчеты мы делали только для людей, которые присылали деньги, и то это было делом добровольным. Я вела страницу в Instagram: публиковала данные о поступлениях, выкладывала чеки о расходах и указывала остаток.

— Что произошло потом?

— После возвращения с первой реабилитации сыну стало хуже: он спал по 20 часов в сутки. Я чувствовала, что это ненормально, и снова пошла по врачам. В Могилеве сделали УЗИ сердца и заверили, что никаких изменений нет. Но когда я отправила результаты кардиологам в Волгоград, Москву и Тюмень, отовсюду пришел один ответ: ребенку срочно нужна операция на сердце. В итоге мы полетели в Волгоград, там Глеба прооперировали. Заведующий отделением потом сказал, что при таком диагнозе сыну вообще были противопоказаны физические нагрузки. То есть, если бы мы поехали на второй курс реабилитации, его могло бы и не стать…

Операция была платной. Расходы на нее, по словам Анастасии, тоже полностью покрыл благотворительный сбор. Но деньги семье нужны постоянно — и на восстановление, и на текущие консультации. Диагноз у мальчика такой, что помощь специалистов требуется всегда, а не разово.

— Когда сыну разрешили минимальные нагрузки, мы начали нанимать частных реабилитологов, которые приходят к нам домой. К августу 2025 года на счету снова накопилась сумма, и мы повторно поехали в Пензу, — говорит Анастасия.

В этом году благодаря пожертвованиям маленький Глеб смог пройти обследование в кардиоцентре Волгограда. А в двадцатых числах октября семья планировала поездку в петербургский медцентр имени Березина. К этому моменту на номере МТС накопилось около трех тысяч рублей пожертвований.

— Обычно деньги переводят на счет в течение 14 дней. На момент моего звонка в банк там оставалось около 50 рублей (остальные еще не пришли). И вдруг в нашем чате родители детей с инвалидностью начали обсуждать новость: якобы после выхода указа №304 банки перестали выдавать наличные, даже по счетам, открытым до вступления документа в силу. Я решила проверить информацию в «Беларусбанке». И действительно, сотрудник кол-центра подтвердила: снять деньги больше не получится. Теперь все операции — только по безналу, если счет открыт именно для медицинской помощи. У меня, например, указано «на реабилитацию».

— Объясните, в чем сложность безналичных расчетов именно для вашей семьи?

— Вот простой пример: мы с сыном едем на реабилитацию и планируем занятия общей стоимостью 120 тысяч российских рублей. Но в процессе план может измениться: что-то ребенку подходит, а что-то нет. Нужно учитывать и его состояние. Однажды из-за температуры мы пропустили несколько занятий, и их стоимость нам не включили в счет. А если бы мы сразу заплатили всю сумму, как бы нам вернули разницу?

Другой пример — платная операция на сердце в Волгограде. Сначала ее оценили в 500 тысяч российских рублей, а в итоге она обошлась почти в 600 тысяч. Как быть в таких ситуациях теперь? Не уверена, что смогу оперативно согласовать доплату с банком. И что тогда — снимать ребенка с операционного стола? Считаю, что у семьи должен быть финансовый резерв на такие случаи. Получается, для благотворительных сборов на помощь животным возможность снимать наличные сохранили, а для людей — нет…

Кроме того, требование оплачивать все безналично, по мнению Анастасии, лишило семью возможности приглашать домой узких специалистов, которые оформлены как самозанятые. Мама убеждена, что они помогают поддерживать состояние ребенка.

— В одном из банков сказали: если услугу оказывает организация, оплату проведут безналично, а если физлицо или ИП — нет. Кроме того, специалистам нужна медицинская лицензия. Но кто будет оформлять ее ради пяти подопечных?

Что изменилось после указа №304

Напомним, регулирование благотворительной сферы началось после нескольких громких историй, когда огромные суммы, собранные на лечение детей, использовались не по назначению. В начале осени был подписан Указ №304 «О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения». Он изменил правила благотворительных сборов, в том числе для физических лиц.

Теперь физлицо может открыть только один благотворительный счет на медицинскую помощь. Собранные деньги нельзя снять наличными: банк перечисляет их напрямую клинике, аптеке или производителю медицинских изделий — на основании договора, счета-фактуры или рецепта.

По той же схеме оплачиваются проезд и проживание (пациента и сопровождающего) во время поездок на лечение или реабилитацию.

Кроме того, владельцам счетов необходимо отчитываться перед банком, налоговой и исполкомом о расходовании средств. Если после лечения деньги останутся, их нужно перевести на благотворительный счет другого человека или в государственное медицинское учреждение. Иначе через три месяца средства распределят принудительно.

Коллективное обращение к председателю «совета республики»

Указ№ 304 задумывался как инструмент, который сделает благотворительные сборы прозрачными и вернет к ним доверие. Но на практике выяснилось, что родители тяжелобольных детей согласны не со всеми изменениями. Главная проблема, на которую указывает Анастасия, — запрет на снятие наличных.

Пока готовился материал, в соцсетях появилось открытое обращение к президенту от родителей детей с инвалидностью. Аналогичное коллективное письмо готовится и председателю «совета республики».

Главная просьба авторов — пересмотреть жесткие ограничения и сделать правила благотворительных сборов более гибкими, адаптированными под реальную жизнь. Ведь лечение, реабилитация и повседневный уход, по их словам, «требуют оперативности, которую не всегда способна обеспечить банковская система».

В письме подчеркивается: «Существует огромный пласт медицинских, диагностических и коррекционных услуг, которые невозможно оплатить банковским переводом из РБ либо оплата которых требует немедленного наличия средств на руках».

Родители приводят конкретные примеры того, во что упираются безналичные ограничения:

Покупка лекарств за рубежом. Препараты, недоступные в Беларуси, часто приходится заказывать в России, Турции или странах ЕС через доверенных лиц и курьеров. Расчет за них, уверяют авторы письма, возможен только наличными, а прямой безналичный перевод со счета в белорусском банке в иностранную аптеку технически невозможен.

Непредвиденные расходы при заграничных операциях. Как уже рассказывала Анастасия, счета клиник за рубежом могут вырасти в процессе лечения из-за экстренных манипуляций или осложнений. Дистанционно согласовать доплату из Беларуси за считаные часы нереально — семье необходим финансовый резерв на руках.

Покупка б/у техники за границей. Чтобы сэкономить пожертвования, семьи находят качественные импортные средства реабилитации (ТСР) у физлиц за рубежом. Однако закон запрещает прямой безналичный расчет с физическими лицами по благотворительному счету.

Специализированная обувь. Покупка ортопедических моделей под конкретные аппараты и ортезы по безналичному расчету сегодня фактически заблокирована банками, говорится в письме.

Еще одна проблема — правовой барьер, из-за которого «требование о наличии у исполнителя услуг исключительно медицинской лицензии искусственно отсекает физкультурно-оздоровительные центры (ФОЦ), квалифицированных самозанятых специалистов (инструкторов ЛФК, дефектологов, логопедов, нейропсихологов и АВА-терапевтов) и коррекционных педагогов, лишая семьи права оплачивать их работу со средств благотворительных счетов».

Авторы письма предлагают следующие решения:

разрешить открывать сборы на диагностический поиск, даже если окончательный диагноз еще не установлен;

ввести возможность открывать мультивалютные субсчета в одном банке, чтобы не терять деньги на конвертации;

разрешить использовать часть средств наличными под строгий последующий отчет (предоставляя чеки, инвойсы, рецепты и акты);

распространить действие благотворительных счетов на оплату услуг ФОЦ и самозанятых специалистов, работающих с детьми на дому;

разрешить покупку медикаментов за рубежом через доверенных лиц с последующей отчетностью.

Как только появится официальный ответ на это коллективное обращение, мы обязательно к нему вернемся.

Что говорят в банке

Onlíner также обратился за комментарием в пресс-службу «Беларусбанка» и попросил рассказать про алгоритмы оплаты лечения и лекарств по безналичному расчету. Кроме этого, мы хотели уточнить: допустима ли компенсация расходов в случае, если держатель благотворительного счета уже оплатил расходы из личных средств: например, поездку на машине и дополнительные обследования ребенка из собственных средств? И что в таком случае нужно для подтверждения?

Как только получим ответ банка, дополним материал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com