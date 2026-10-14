Сколково приготовиться 14 Дмитрий Колезев

14.10.2026, 15:12

12,500

Прогноз сбылся буквально на следующий день.

Тот случай, когда краткосрочный прогноз сбылся буквально на следующий день: ночью украинские дроны атаковали уже ЦОД Сбербанка. Правда, я говорил, что первоочередной целью представляется ЦОД Сбера в Сколково, потому что ЦОД в Балаково Саратовской области еще только строится. Но ударили именно по нему — возможно, просто потому, что система ПВО в Саратовской области намного слабее, чем в Подмосковье и Москве.

Правда, как пишут, на самом деле ЦОД в Балаково уже частично эксплуатируется, хотя полностью еще не запущен. Поэтому вряд ли удар должен критически сказаться на работоспособности Сбера, вероятно, их основные мощности все же в Подмосковье. Но теперь новая цель очевидна, и если достали Капотню, пробившись через кольца ПВО, то могут, вероятно, достать и Сколково. Если падение «Яндекс Пэй» вызвало такие переживания, то можно представить, какой шок будет у многих, если однажды утром перестанет работать приложение Сбербанка. В принципе, сама по себе такая угроза — даже в виде удара по еще строящемуся ЦОДу — может подогревать тревогу и провоцировать панические настроения среди клиентов системообразующего банка.

Дмитрий Колезев, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com